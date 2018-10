Lyft избра JPMorgan, Jefferies и Credit Suisse за поематели

Снимка: Ройтерс

Американската компания за споделени пътувания Lyft избра JPMorgan Chase & Co., заедно с Credit Suisse Group AG и Jefferies Financial Group Inc., да ръководят очакваното през първата половина на следващата година първично публично предлагане, предава Bloomberg, като се позовава на източници, запознати с въпроса.

Банките са предложили оценъчен диапазон от 18 до 30 млрд. долара, като целта е била 25 млрд. долара, казва един от източниците. Тази оценка за втората по големина компания в сектора в САЩ се основава отчасти на сравнение с бизнеса за доставка на храни на GrubHub Inc.

Още по темата Uber може да бъде оценена на 120 млрд. долара



Очаква се Lyft да осъществи IPO през първата половина на 2019 г. Избирането на поематели отбелязва следващата официална стъпка в процеса. В същото време конкурентът Uber също напредва със собствената подготовка за процеса.

Uber е получила предложения от банки, които са заложили стойност до 120 млрд. долара и също обмисля IPO в началото на 2019 г.

Някои източници, запознати с плановете, смятат, че оценката на Lyft ще надхвърли сумата от 15,1 млрд. долара, на която тя бе оценена по-рано тази година. Въпреки че стойността на Lyft е все още значително по-ниска от тази на Uber, тя се намира във възход.

Lyft заяви през юни 2018 г., че е набрала допълнително 600 млн. долара в кръг от серия I, ръководен от Fidelity Management & Research Company, като повиши оценката си на 15,1 млрд. долара. Оценката ѝ се увеличи повече от двойно в рамките на 14 месеца.

Lyft прекара последните 18 месеца в агресивна експанзия в нови градове в САЩ, както и в Канада, и преследва амбициите си за автономни превозни средства. Компснията увеличи своя пазарен дял в САЩ до 35%, докато през януари 2017 г. имаше само 22% пазарен дял там.

От април 2017 г. насам компанията успя да набере още 2,9 млрд. долара. Като цяло досега стартъпът е привлякъл финансиране за 5,1 млрд. долара.

Таймингът на поява на борсата може да представлява конфликт за двете компании. Lyft планира IPO през март или април, за Uber официалните заявки бяха за по-късен дебют, но източници коментират, че пазарните турболенции карат главния изпълнителен директор Дара Косровшахи да обмисли изтегляне по-напред във времето.

Китайските онлайн концерни Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc., двата най-големи играча в онлайн продажбите в Китай, станаха публични компании през няколко месеца, а това може да се случи сега и с Uber и Lyft. Близкият по време борсов дебют може да доведе до това, че пазарната оценка на първата от тях, която осъществи борсов дебют, може да определи насоките за пазарната оценка и на втората.

Представители на Uber, Lyft, JPMorgan, Credit Suisse, Jefferies, Morgan Stanley и Goldman Sachs са отказали да коментират темата.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова