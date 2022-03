Мъск: Tesla и SpaceX са изправени пред инфлационни рискове

Главният изпълнителен директор на Tesla Inc Илон Мъск заяви в неделя, че американският производител на електрически автомобили и неговата космическа компания SpaceX са изправени пред значителен инфлационен натиск в областта на суровините и логистиката, съобщава Ройтерс.

В Twitter Мъск също така попита феновете си какви смятат, че са перспективите за темповете на инфлация и заяви, че неговите компании „не са сами", публикувайки статия, в която се казва, че конфликтът между Украйна и Русия е изпратил цените на суровините до най-високите им нива от 2008 г. насам.

Инвазията на Русия в Украйна покачва цените на металите, използвани в автомобилите - от алуминия в каросерията до паладия в катализаторите и висококачествения никел в батериите за електромобилите, а шофьорите вероятно ще са тези, които ще платят сметката.

Въпреки че металите все още не са обект на западните санкции, някои производители и доставчици на автомобилни части се въздържат от купуването на руски стоки, оказвайки още по-голям натиск върху производителите на автомобили, които вече и без друго изпитват недостиг на чипове и се сблъскват с по-високи цени на енергията.

Tesla & SpaceX are seeing significant recent inflation pressure in raw materials & logistics