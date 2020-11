Мъск: Вероятно имам лек случай на Covid-19

Милиардерът Илон Мъск заяви в туит през уикенда, че „най-вероятно“ има умерен случай на Covid-19, въпреки че продължава да поставя под съмнение точността на тестовете, позовавайки се на „Абсолютно различните резултати от еднакви лаборатории“.

Той не споменаwa никакви резултати от PCR тестове, които обикновено се извършват в лабораториите и са по-точни от бързите тестове, предава Bloomberg.

Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla Inc. и Space Exploration Technologies Corp., заяви, че симптомите му са „симптоми на лека настинка“. За първи път той разкри в петък в Twitter, че е получил неубедителни резултати от тестове за коронавируас, използвайки бързия тест за антигенина Becton, Dickinson and Co., като е получил два отрицателни и два положителни резултата.

49-годишният Мъск се отнася лекомислено към Covid-19, поставяйки под въпрос заразността на болестта и твърдейки, че смъртността е завишена. В своя туит от уикенда той казва, че „коронавирусът е вид настинка“, като изглежда омаловажава рисковете му. В САЩ болестта е заразила над 10,8 милиона души след добавяне на рекордните 190 059 случая от петък и е убила над 245 000 души.

През март Мъск прогнозира, че до април ще има близо нула нови случаи в САЩ и не скри разочарованието си от заповедите за спиране на дейността, които временно прекратихапроизводството в автомобилния завод на Tesla във Фримънт, Калифорния.

Бързите тестове стават все по-широко използвани в борбата срещу Covid-19, но също така е известно, че тези тестове са по-малко точни от по-често срещаните и считаните за златни PCR тестове.

Lab I just spoke to said cov2 PCR detection (N1 & N3 genes) below 30 cycles is reliable & above 40 cycles is not