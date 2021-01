Най-големият автомобилен концерн в Китай ще търси рекордни продажби през 2021 г.

Снимка: Bloomberg L.P.

Най-големият автомобилен производител в Китай SAIC Motor Corp. цели да увеличи продажбите си с 14% през тази година, с което би отбелязал своеобразен рекорд за последното десетилетие, тъй като увеличава усилията си във все по-конкурентния сегмент на електрическите превозни средства, съобщава Bloomberg.

Компанията е насочена към продажби от 6,4 млн. броя за 2021 г., както и 140-процентово увеличение на доставките на автомобили, ползващи нов тип енергия, до 768 000 броя, споделя източник, запознат с темата. Целите относно продажбите са предварителни и могат да се променят, добавя лицето, пожелало да запази анонимност.

SAIC, която развива партньорства с Volkswagen AG и General Motors Co., отчете спад на продажбите с 10% през 2020 г. до 5,6 милиона превозни средства. Пандемията от Covid-19 доведе до трета поредна година на спад за автомобилната индустрия в Китай, но търсенето там се възстанови през втората половина на 2020 г., тъй като страната успя да овладее вируса и да подкрепи търсенето на екологични автомобили чрез стимули.

Американският лидер в сегмента на електромобилите Tesla Inc. играе първостепенна роля в продажбите на електрически автомобили в Китай, където отвори фабрика преди година, но няколко местни играчи, като NIO Inc. и Xpeng Inc., се конкурират успешно с концерна на Илон Мъск.

Променящият се пейзаж на местна почва подтиква SAIC към смяна на фокуса към интелигентните електрически автомобили. Компанията започна производство в завода си в Шанхай на автомобили, използващи нов тип енергия през октомври и обяви проект за интелигентен автомобил от висок клас с партньори, включително с гиганта в електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd.

SAIC е най-големият производител на автомобили в Китай в продължение на 15 години, с общи продажби от 6,2 милиона пътнически и търговски превозни средства през 2019 г., в сравнение с 11 милиона за Volkswagen, 7,7 милиона за General Motors и над 10 милиона за Toyota Motor Corp.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева