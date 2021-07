Rivian води начални преговори за завод във Великобритания

Снимка: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Rivian Automotive Inc., производителят на електрически автомобили, подкрепен от Amazon.com Inc. и Ford Motor Co., води преговори с британското правителство за строителството на първия си завод извън САЩ, който се очаква да бъде разположен край британския град Бристол. За това съобщава Bloomberg, позовавайки се на информация от Sky News.

Инвестицията по всяка вероятност ще включва и голям пакет от мерки за държавна помощ. Засега обаче Великобритания все още има немалка конкуренция от Германия и Холандия, посочват източници от индустрията пред Sky.

За момента преговорите с британските власти са в ранен етап, а самата инвестиция може да е на стойност над 1 млрд. паунда (1,4 млрд. долара), казват още запознатите.

Самият премиер Борис Джонсън е проявил интерес към напредъка на преговорите, въпреки че те все още не са в напреднал етап, съобщава Sky. Привличането на екологични инвестиции във Великобритания е ключова част от плана на Джонсън за развиването на климатичния дневен ред на Великобритания след Brexit.

Gravity – кампус край Бристол, разположен на 616 акра, е вероятното място за новия завод.

Компанията вече разглежда и обекти за втори завод в САЩ.

По статията работи: Елена Илиева