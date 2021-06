Stellantis подсигурява бъдещето на фабриката на Vauxhall във Великобритания

Снимка: Anthony Devlin/Bloomberg

Сформираният в началото на тази година автомобилен колос Stellantis може да добави производство на електрически ван в своята фабрика в британското пристанището Елисмиър, осигурявайки бъдещето на своите производствени мощности в страната, съобщава Automotive News Europe.

В момента заводът изгражда автомобили под марката Opel/Vauxhall. Бъдещето на съоръжението беше поставено под въпрос, след като Stellantis отказа да потвърди, че ще там ще се произвеждат новото поколение автомобили Astra.

Според анонимен източник обаче бъдещето на фабриката вече е подсигурено, въпреки че не е ясно какви автомобили ще продължат да се сглобяват в нея.

Работата на фабриката е предмет на спекулации, тъй като Stellantis реши да изгражда новата Astra в завода на Opel в Рюселсхайм, Германия. Излизането на Великобритания от единния пазар на Европейския съюз (ЕС) допълнително помрачи перспективите за нейното бъдеще.

През март главният изпълнителен директор на Stellantis Карлос Таварес заяви, че производителят на автомобили разглежда дали да фокусира завода в Елисмиър върху електрическата мобилност, но добави, че всяка инвестиция във фабриката ще зависи от финансовата подкрепа от страна на британското правителство.

Автомобилните производители ускоряват пазарната реализация на своите нови електрически модели, а Обединеното кралство е сред страните, които са определили крайни дати за прекратяване продажбите на нови бензинови и дизелови коли.

BBC съобщи в понеделник, че преговорите между британското правителство и Stellantis за осигуряване на производството на електрически превозни средства в завода в Елесмир се движат в „положителна“ посока и че официалното обявяване на споразумението се очаква през следващите няколко седмици.

Миналата седмица работниците в завода се съгласиха на новите работни условия, проправяйки пътя за производството на нов модел.

Stellantis все повече се съсредоточава върху интелигентните технологии, за да се конкурира по-успешно с лидерите в сегмента на електромобилите като Tesla Inc. През май Foxconn подписа споразумение за партньорство с автомобилния концерн за съвместно предприятие за разработване на интелигентни автомобилни купета. Новото споразумение има потенциал да се превърне в един от най-значимите съюзи в бързо сближаващите се светове на технологиите и автомобилите. Foxconn също има амбиции да доставя компоненти за електрически превозни средства, като сключи сделки с китайския стартъп Byton Ltd. и базираната в САЩ Fisker Inc.

През април Stellantis обяви, че планира да разработи четири платформи за електрически превозни средства, които да предлагат до 800 километра пробег, за да помогнат на потребителите да преодолеят притесненията за пробега.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов