Stellantis засилва присъствието си в САЩ с придобиването на местен лизингодател

Автомобилният концерн Stellantis NV купува базираната в Хюстън компания за отпускане на кредити при покупка на автомобил First Investors Financial Services Group, с което цели да създаде собствено финансово звено в САЩ, което би трябвало да подпомогне продажбите му и в крайна сметка да увеличи печалбата на един от най-големите автомобилни производители в глобален мащаб, съобщава Bloomberg.

Единственият голям традиционен автомобилен производител в САЩ без собствена финансова компания ще плати 285 милиона долара на група инвеститори, ръководена от Gallatin Point Capital и Jacobs Asset Management. Очаква се сделката да приключи до края на годината.

Stellantis беше създадена чрез сливането между Fiat Chrysler и PSA Group в началото на тази година. Карлос Таварес, главеният изпълнителен директор на PSA, който сега ръководи обединената компания, определи сделката като първи инвеститори крайъгълен камък, който ще увеличи печалбата и ще засили лоялността на клиентите.

„Притежанието на финансова компания в САЩ е възможност за осигуряване на свободно пространство, която ще позволи на Stellantis да предостави на своите клиенти и дилъри пълна гама от възможности за финансиране“, заяви Таварес.

Притежанието на финансова компания помогна на конкурентите на Stellantis General Motors Co. и Ford Motor Co. да увеличат своите печалби, особено по време на глобалния недостиг на полупроводници, който ограничи производството и удари продажбите. GM закупи лизингодателя AmeriCredit Corp. през 2010 г. и го преименува на GM Financial. Операцията генерира печалба от 2,76 млрд. долара през първата половина на 2021 г. - приблизително една трета от коригираната печалба на компанията преди лихви и данъци.

First Investors Financial Services Group е един от многото малки, небанкови кредитори за автомобили, които все повече доминират на пазара в САЩ. Тя е насочена към клиентите чрез дилъри и предварително одобрени оферти.

Лизингодателят е основан в края на 80-те години на миналия век и излиза на борсата през 1995 г.

Проблеми за Santander?

Придобиването на First Investors може да създаде проблеми за Chrysler Capital, звено, която Santander Consumer USA Holdings Inc. и Chrysler създадоха през 2013 г., преди американският автомобилен производител да завърши сливането си с Fiat. Santander Consumer заяви, че се ангажира да подкрепи Stellantis в периода на съществуващото им споразумение.

Santander също ще проведе „текущи разговори със Stellantis за дългосрочни взаимоизгодни възможности след 2023 г.“, заявиха от компанията, добавяйки, че нейният потребителски бизнес остава силен и „е осигурил солидни резултати за нашите акционери“. Това, заедно с подкрепата от компанията майка, ще позволи на заемодателя да „търси допълнителни възможности, когато възникнат такива“.

Усилията на Маркионе

Fiat Chrysler се опита преди няколко години да следва различна стратегия относно финансовите услуги.

Тогавашният главен изпълнителен директор Серджо Маркионе обяви през юни 2018 г., че автомобилният производител възнамерява да създаде компания за финансиране от придобиването на Chrysler Capital, чрез друг бизнес или чрез изграждане на такъв от нулата. Автомобилният производител се отказа от това усилие след внезапната смърт на Маркионе през същата година и избра да запази договора си със Santander.

