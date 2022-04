Тайванската Delta започва глобално разширение на производствения капацитет

Снимка: Bloomberg L.P.

Тайванската компания Delta Electronics Inc., която доставя захранващи компоненти за гиганти като Apple Inc. и Tesla Inc., разширява производството "навсякъде" на фона на силното търсене на електрически превозни средства и сървъри, съобщава Ройтерс.

Главният изпълнителен директор Чън Пин заяви по време на представянето на финансовия отчет на компанията, че Delta Electronics строи нови фабрики в Тайван, Китай, Индия и Тайланд и търси нови производствени обекти в САЩ и Източна Европа.

„Ние изграждаме капацитет навсякъде“, посочва Пин, след като обяви, че приходите от продажбите на компанията за първото тримесечие са нараснали с 14% спрямо предходната година до 82,5 млрд. тайвански долара (2,81 млрд. щатски долара). Брутната печалба през тримесечието достига 22,5 млрд. тайвански долара, което е с 4 процента повече спрямо данните преди година.

Председателят Янси Хай добави, че компанията, която произвежда около 60% от продуктите си в Китай, наблюдава силно търсене на електрически превозни средства, сървъри и центрове за данни.

Дори и по-традиционни производители на автомобили като Ford Motor Co. отчитат покачване на продажбите на електромобили - тенденция, която ще продължи в полза на Delta, добавя Хай.

"Нашият автомобилен отдел често работи извънредно, до късните часове. Често ги моля да се приберат по-рано. Казвам им, че ще е така още много години - това не е само едно тримесечие или една година", споделя Хай.

Въпреки оптимизма и мащабните планове Delta също беше засегната от новите ограничения, свързани с коронавирусните огнища в Китай.

„Ако ви липсват материали, фабриката за автомобили не може да работи“, посочва Хай.

Delta, сред чиито акционери е и правителството на Сингапур, произвежда устройства, които контролират потока на електроенергия в редица продукти, като смартфони, персонални компютри, сървъри и станции за зареждане на електрически превозни средства.

Тайванските технологични фирми, ключова част от глобалните вериги на доставка, се разшириха значително на фона на търсенето на таблети, лаптопи и друг вид оборудване по време на пандемията от COVID-19, която принуди милиони хора да работят и учат от вкъщи.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Десислава Попова