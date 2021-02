Volkswagen и Microsoft ще разработват технологии за автономни коли

Снимка: Bloomberg L.P.

Германският автомобилен производител Volkswagen AG (VW) и Microsoft Corp. разширяват сътрудничеството си, включвайки услугите на американския технологичен концерн за облачни технологии, с което целят ускоряване на реализирането на автономни превозни средства, съобщава Bloomberg.

Новото софтуерно подразделение на VW ще създаде облачна платформа съвместно с Microsoft, която ще помогне за опростяване на процесите по разработка и ще позволи по-бързата интеграция на технологията в нейния автомобилен парк, посочват от германската компания.

„Като част от трансформацията на Volkswagen Group към доставчик на цифрова мобилност, ние непрекъснато се стремим към по-голяма ефективност при разработването на софтуер,“ изтъква Дирк Хилгенберг, ръководител на CarWoftware, организация под чадъра на VW.

Най-големият европейски автомобилен производител предвижда около 20 млрд. евро инвестиции в цифрови операции до 2025 г. и планира да увеличи дела на софтуера, който разработва в компанията, до 60% от сегашните 10 на сто.

За първи път VW сключи сделка с Microsoft през 2018 г. за предоставяне на облачни изчислителни услуги за свързване на новите модели на концерна. Софтуерът е планиран да бъде внедрен в новите автомобили серийно производство на VW от 2022 г.

Microsoft успя да добави още един автомобилен производител сред своите партньори по-рано тази година, като инвестира в звеното на General Motors Co. Cruise LLC. Основаната от Бил Гейтс технологична компания се състезава с Amazon.com Inc., която работи с VW върху индустриална облачна технология, която трябва да свърже фабриките на автомобилния производител.



В момента автомобилни производители като Daimler и VW работят върху собствените си операционни системи, така че да изключат IT гиганти като Apple, Google и Amazon от бизнеса с автомобилни данни. Volkswagen Group събра разработчици на софтуер от корпоративните марки като Audi, Porsche и Bentley в новосъздадения Car.Software.Org с около 5000 служители. Там те разработват операционната система VW.OS.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов