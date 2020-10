Volkswagen ID.3 вече е по-евтин от Model 3 на Tesla

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Докато пазарите очакват първите доставки на електрическия модел на Volkswagen ID.4 да започнат в САЩ по-късно тази година, американските клиенти изпуснаха първия автомобил от следващо поколение на германския автомобилен концерн - ID.3. И това е жалко, защото електрическият хечбек е един от най-достъпните електромобили на пазара в момента.

Във Великобритания единственият наличен модел е ID.3 First Edition, като цената му започва от 35 215 паунда (45 599 долара), но Volkswagen вече приема поръчки и на базовата версия на автомобила, като тук най-евтиният модел е на цена от 30 000 паунда. На пазара вече са налично общо седем варианта на ID.3, шест от които използват една и съща 58-киловатчасова (кВтч) батерия и двигатели с мощност от 201 конски сили, съобщава сайтът Car Buzz.

От друга страна ID.3 Tour също разполага с 201 к.с., но използва по-голямата 77-киловатчасова батерия с увеличен капацитет при пробег с едно зареждане от 336 мили (540 км).

През 2021 г. Volkswagen ще разшири гамата от варианти на ID.3 с автомобил с по-скромна мощност на двигателя и с 45-киловатчасова батерия, тъй като се стреми да достигне до повече потребители.

Ще бъдат налични шест различни спецификации на ID.3 Pro Performance - Life, Style, Business, Family, Tech и Max, които включват различни опционални пакети, отговарящи на нуждите на клиентите. Най-големият от тях - четириместният ID.3 Pro S, който има по-голяма 77-киловатчасова батерия и двигател с 201-к.с., ще се предлага само в спецификацията Tour.

Дизайнерският пакет на Volkswagen добавя матрични LED фарове и задни LED светлини, интериорно околно осветление с 30 цвята, светлинна лента, свързваща фаровете, и затъмнени задни стъкла. Версията Plus добавя голям панорамен люк. Всичките седем модела включват пакет Infotainment с навигация, 10-инчов сензорен екран, Bluetooth, DAB радио и два предни USB порта, докато пакетът Plus добавя подобрена звукова система и дисплей с добавена реалност.

Пакетът Comfort също се предлага стандартно за всеки модел, който включва електрически сгъваеми огледала, автоматично затъмняващо се огледало за обратно виждане, сензор за дъжд, два задни USB порта, отопляеми седалки и отопляем волан. Версията Plus добавя двузонов климатичен контрол и променлив под на багажника. Изборът на пакета Assistance добавя камера за обратно виждане, влизане в автомобила без ключ и осветени дръжки на вратите, докато спецификацията Plus добавя помощ при пътуване, странична помощ и аварийна помощ. И накрая, пакетът Sport включва прогресивно управление и спортно окачване, докато версията Plus добавя динамичен контрол на шасито.

С базова цена от 29 990 паунда (38 844 долара) ID.3 Life е най-евтиният от цялата гама и включва пакетите Infotainment и Comfort. За сравнение, Model 3 на Tesla започва от цена 35 000 долара в САЩ, докато Hyundai Kona и Nissan Leaf стартират с цени съответно от 37 190 долара и 41 600 долара.

Във Великобритания Model 3 се продава при базова цена от 40 490 паунда (52 450 долара), което го прави по-скъп от ID.3.

На върха на гамата е ID.3 Tour с цена от 39 290 паунда ( 50 885 долара), който върви с пакет Design и Plus версияна пакетите Infotainment, Comfort и Assistance.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева