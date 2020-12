Volkswagen ще обвърже бонусите на ръководството с новите цели за устойчивост

Снимка: Bloomberg L.P.

Германският автомобилен производител Volkswagen AG (VW) планира да обвърже бонусите на основните си мениджъри с екологичните, социални и управленски цели (ESG), които компанията си е поставила, тъй като се стреми да укрепи своята устойчивост, върху която се фокусират инвеститорите, пише Bloomberg.

VW ще потърси одобрението на акционерите за актуализацията на своята система за възнаграждения на годишното си общо събрание през следващата година, заяви председателят на групата Ханс Дитер Пьотч в интервю за Bloomberg News. Компенсацията на ръководителите включва бонус, фиксирана заплата и дългосрочен план за стимулиране, свързан с представянето на борсата.

„Интегрирането на ESG критериите в изчисленията на бонусите за нашия управителен съвет предлага конкретни стимули за преследване на целите за устойчивост, които сме очертали“, изтъква Пьотч. Напредъкът в това отношение ще бъде проследен чрез ключови показатели, включително вътрешна декарбонизация и диверсификацията, добавя той.

VW се присъединява към тренда, обхванал голям брой финансови компании, от банки до фирми за частен капитал, които се опитват да трансформират своите бизнес и портфейли, за да се интегрират в едно бъдеще без изкопаеми горива.

И докато ходът отразява подобни стъпки, предприети от BMW AG и Continental AG, последиците от решението на VW се очаква да бъдат огромни. Компанията разполага със 125 фабрики в страни от Бразилия до Китай и изчислява, че само нейните автомобили допринасят за 1% от глобалните емисии на въглероден двуокис. Групата се ангажира да стане въглеродно неутрална до 2050 г. след основен преглед на стратегията, фокусиран върху изграждането на най-големия автопарк от електрически автомобили в индустрията.

Председателят на Volkswagen AG Ханс Дитер Пьотч. Снимка: Bloomberg L.P.

VW увеличи усилията си за ESG целите след скандала „дизелгейт“, който избухна преди пет години, когато регулаторите разкриха мащабна измама при тестовете за емисии.

Въпреки че германският концерн постига напредък, когато става въпрос за идентифициране на потенциални неправомерни действия, сложната му управленска структура остава проблем за инвеститорите. През октомври BlackRock Inc., най-големият мениджър на активи в света, повтори критиката си, че надзорният съвет на VW няма достатъчно независим контрол.

Над 90% от акциите, даващи право на глас, се намират в ръцете на трима ключови инвеститори: влиятелните фамилии Порше и Пиех; германската провинция Долна Саксония и суверенния фонд на Катар.

Пьотч признава критиката, но заяви, че компанията до голяма степен спазва германските регулации за корпоративно управление и приветства участието на ключови акционери.

VW коригира своите партньорски връзки, за да отрази новата стратегия на компанията, фокусирана върху електрическите превозни средства и разширяването на софтуерните операции, споделя Пьотч. Концернът добави към списъка компании като Tesla Inc. и BYD Co., както и технологични концерни като SAP SE, Uber Technologies Inc. и Samsung Electronics Co.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева