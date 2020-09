Банки в Европа и САЩ се отказват от офиси, за да свият разходите

Снимка: Bloomberg LP

Американските финансови компании се отказват от корпоративните си офиси, за да намалят разходите в отговор на коронавирусната пандемия, пише Bloomberg.

Fifth Third Bancorp съобщи в понеделник, че ще намали с около 20% корпоративните си офис площи в рамките на план за елиминиране на годишни разходи на стойност 200 млн. долара от началото на следващата година. Prudential Financial и Synchrony Financial заявиха, че също ще намалят недвижимите си имоти, тъй като служителите им продължават да работят от вкъщи.

„Мисля, че вероятно всички сме приятно изненадани колко добре се получиха нещата. Взехме решение да ускорим тенденцията“, коментира главният изпълнителен директор на Synchrony Маргарет Кийн на конференция с инвеститори.

Не всички банки обаче се радват на същия успех. В JPMorgan Chase продуктивността на по-младите служители е намаляла, особено в понеделник и петък, сочат наблюдения, обсъдени от главния изпълнителен директор Джейми Дайвън на частна среща с анализатори в Keefe, Bruyette & Woods.

Затова най-голямата американска банка призовава повече служители да се върнат в офисите през идните седмици. Компанията изисква от най-високопоставените си служители в отделите за продажби и търговия да се завърнат до 21 септември.

„Работата от вкъщи изглежда влияе на по-младите служители и на цялостната продуктивност и „креативното гориво“ страда“, отбелязва Брайън Клийнханц от компанията KBW в доклад за клиенти от 13 септември.

Bloomberg изброява разнообразните подходи, които обявяват компаниите във финансовата индустрия.

Wells Fargo & Co.: Най-големият работодател в американската банкова индустрия планира да разреши работата от вкъщи на повечето си служители поне до 1 ноември. Базираният в Сан Франциско кредитор съобщи, че има около 200 хил. служители, които работят от вкъщи, и запазва мерките за безопасност на локации, които остават отворени.

JPMorgan: Компанията от Wall Street също поиска половината й инвестиционни банкери да се връщат в офисите в Лондон и Ню Йорк всеки ден въз основа на ротационна програма. Те ще работят от офиса една седмица, която ще редуват с работа от вкъщи. Главният изпълнителен директор на корпоративната и инвестиционна банка Даниел Пинто каза през юни, че предвижда служителите на JPMorgan да работят на ротационен принцип, като по всяко време около една трета от служителите ще се включват от разстояние. Малко е вероятно обаче някой да работи винаги от разстояние.

Goldman Sachs Group: Този месец компанията съобщи, че иска да даде възможност на всеки служител, „който може да го прави, да идва в офиса си“. Компанията предлага на служителите стимули като безплатна храна, предпазни средства и достъп до детска градина на място, въпреки че връщането в офиса е доброволно, съобщи Financial News на 27 август.

Citigroup: Този месец компанията пусна допитване сред служителите, за да прецени интереса към частично връщане в офисите в района на Ню Йорк на 5 октомври. Макар че в момента компанията отваря отново офисите за около 5% от служителите си, ръководителите искат да разберат по-добре какво спира хората да се върнат.

Макар че съществува силен интерес, Citigroup ще ограничи ежедневното присъствие до 30% за момента, съобщава запознат източник, пожелал да остане анонимен, тъй като информацията е от личен характер. Ако по-малко хора искат да се върнат, ръководителите няма да ги притискат.

American Express: Компанията за картови разплащания започна да отваря отново офисите си в Ню Йорк този месец, като близо 10% от служителите избират да се върнат на първия етап. Те са били уведомени, че могат да продължат да работят от вкъщи до юни 2021 г., ако искат. Компанията съобщи, че е отворила отново офисите си на 30 локации, повечето от които в Азия и Европа, след като броят на заразените се е задържал на ниско равнище.

Bank of New York Mellon: Компанията е уведомила повечето си служители да продължат да работят от разстояние до края на годината, отлагайки предишни планове да върне някои от служителите си през септември. Около 96% от близо 48 хил. служители на банката работят от разстояние от март насам. Те ще продължат да го правят поне до януари, каза говорителка на 26 август.

Европейски банки

Barclays: Британският кредитор има около 69 хил. служители, които ще работят от разстояние поне до края на септември. Банката планира да ги информира отделно кога да се върнат, като датите за връщане вероятно ще обхванат няколко месеца от октомври нататък.

Въпреки това компанията прави планове за бъдещето на живота в офиса. Тя проучва възможността за установяване в комплекса Hudson Yards в Ню Йорк, тъй като търси по-малка, по-модерна сграда с допълнителни отворени пространства, съобщава запознат източник.

Deutsche Bank: Около една пета от служителите в Лондон бяха поканени да се върнат в офиса този месец съобщава Financial News. Това е ръст спрямо 10% преди това. Делът на инвестиционните банкери на германския кредитор, които са се върнали в офиса, е далеч по-голям.