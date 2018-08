Имотният пазар, а не търговската война е най-големият риск за Китай

Снимка: Архив Ройтерс

Нажеженият до червено имотен пазар в Китай остава предизвикателство за властите в страната, които опитват да задържат стабилния икономически растеж на фона на търговското напрежение със САЩ, съобщава CNBC.

Имотите са най-големият риск за страната в идните 12 месеца, като той е много по-голям от търговската война, казва Лари Ху, ръководител на отдел „Икономиката на Китай“ в компанията Macquarie. Той допълва, че наблюдава най-вече дали имотният пазар в по-малките градове ще преживее спад на цените или на новозапочнатите жилища след силните ръстове в последно време.

Инвестициите в имоти съставляват около две трети от активите на китайските домакинства, сочат данни на компанията за управление на богатството Noah Holdings. Имотният пазар играе значителна роля и за приходите на местните власти, банковите кредити и корпоративните инвестиции. Рязко забавяне на растежа на имотния пазар и спад на цените ще имат негативно въздействие върху цялостния икономически растеж.

До този момент пазарът е нажежен. Средната продажна цена на новопостроено жилище в 60 малки градове, изследвани от Tospur Real Estate Consulting, се е повишила с 28,1% от януари 2016 г. до май 2018 г. Това показва доклад, публикуван миналата седмица. Негов съавтор е Шън Сунчън, съветник на Китайската народна банка и гост преподавател в China Europe International Business School, съфинансиран от китайското правителство и ЕС.

Цените на имотите в страната растат повече от три години, което е най-дългата поредица от 2008 г. насам, показва докладът, който се позовава на данни на Националната статистическа служба.

През миналата седмица средно големият град Нандзин въведе забрана за закупуването от корпорации на жилищни имоти след сходни мерки за ограничаване на спекулациите в Шанхай и някои други градове.

Това е добър ход за контролирането на риска, казва Джо Джоу, регионален директор на консултантската компания JLL за китайските капиталови пазари. Той допълва, че правителството едва ли скоро ще смекчи политиката си и че средните цени може да намалеят.

Но не е ясно дали спад на имотния пазар в Китай ще засегне непременно цялостния растеж в същата степен. Хората все още очакват цените на имотите да нараснат, защото правителството постоянно се луташе между затягане и смекчаване на политиките, често за да предотврати спад на растежа, казва Шън.

Освен това анализаторите прогнозират, че властите ще компенсират ограничителните мерки със стимули в други части на икономиката като инфраструктура. В същото време ориентираната към износа икономика на Китай е подложена на натиск и от американските мита и нарастващото търговско напрежение.

Перспективите за икономиката изглеждат стабилни засега, но ако контролът върху имотния пазар не се увеличи, парите ще продължат да текат към недвижимите имоти вместо към области, които ще са от полза за икономиката, като промишленото производство, технологичните иновации и туризма, казва Тейлс Цин, изпълнителен директор на China Institute for Globalization of Cities към базирания в Пекин институт Center for China and Globalization.

