Потенциална звезда в индустрията за електромобили предизвиква лидера Tesla

И така - Lucid представи своя напълно електрически седан Air, който е по-ефективен, по-бърз и по-просторен от Model S на пионера на пазара Tesla Inc., съобщава CNBC.

"Това, което имаме, е пробив при електрическите автомобили", заяви главният изпълнителен директор на Lucid Роулинсън пред медиите преди представянето на Air в сряда. „Това не се дължи само на батериите, а на цялостното осмисляне на картината“, подчертава той.

Роулинсън, бивш главен инженер на Model S и вицепрезидент по инженерна дейнсост в Tesla от 2009 до 2012 г., твърди, че версията от висок клас на Air е 17% по-енергийно ефективна от моделите на Tesla, което позволява по-голям пробег с по-малко клетки.

Air прилича силно на прототипите и концепцията на автомобила, които Lucid представи през 2016 г. Компанията направи малки промени в екстериора, включително по-големи странични огледала, които отговарят на изискванията, както и извити екрани в интериора.

Ръководителят на Lucid Питър Роулинсън в завода на компанията. Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

Очаква се автомобилът да може да извърши един пробег от 517 мили с едно зареждане, според тестове на трети страни. По този показател моделът вече изпреварва лидера в индустрията Tesla , чийто Model S изминава 402 мили с едно зареждане. Също така Air изминава четвърт миля за 9,9 секунди, според Роулинсън. В същото време най-бързият модел на Tesla изминава подобно разстояние за 10,4 секунди.

„Това не е било постигано досега“, изтъква Роулинсън, добавяйки: „Електрическа кола с пробег от 500 мили и най-бързото нещо на планетата“.

Rawlinson didn’t design Model S. Prototype was done before he joined & he left us in the lurch just as things got tough, which was not cool. He did make some contributions to body/chassis engineering, but not to powertrain, battery, electronics or software.