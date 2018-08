Карл Айкан прекрати борбата си срещу сливането между Cigna и Express Scripts

Снимка: Ройтерс

Инвеститорът активист Карл Айкан заяви в понеделник, че възнамерява да прекрати инициативата си срещу сливането на двете американски компании Cigna и Express Scripts и вече не смята да търси съмишленици за провалянето на сделката, оценена на 52 млрд. долара, предава CNBC.

Това е рязък завой спрямо позицията на бизнесмена от изминалата седмица, когато призова акционерите на здравноосигурителното дружество да гласуват против сливането.

Коментарите на Айкан идват, след като консултантските посредници Glass Lewis and Co и Institutional Shareholder Services Inc (ISS), както и хедж фондът Glenview Capital Management, предоставиха своята подкрепа за сделката.

„След като ISS и Glass Lewis подкрепиха сливането между Cigna и Express Scripts, както и сериозното застъпване на акционерите от двете компании, ние уведомихме Комисията по ценните книжа и борсите (КЦКБ), че повече няма да оспорваме осъществяването на сделката“, заяви Айкан.

Инвеститорът публикува помирителен коментар, в който пишеше:

„Пресечната точка беше прекалено голяма и, имайки предвид казаното от консултантските компании, осъзнахме, че няма как да спечелим тази битка. Понякога трябва да бъдеш гъвкав. Няма смисъл да се биеш заради борбата. Спечелихме три директни битки с акционерите, което е наистина трудно да се направи. Те също спечелиха. Такъв е животът.

Милиардерът, който има дълга позиция в Cigna и къса в Express Scripts, изрази своята критика към сливането през миналата седмица, заявявайки, че Cigna ще даде повече пари от реалната пазарна стойност на Express Scripts.

Тогава той призова акционерите на Cigna да се противопоставят на осъществяването на сделката, която трябваше да се осъществи на 24 август, позовавайки се на регулаторните препятствия и нарастващата заплаха от страна на Amazon.

Предложеното сливане между Cigna и Express Scripts, обявено още през март тази година, беше представено като нов начин на компаниите да се възползват от своите печалби, след като здравната индустрия в САЩ беше изправена пред по-сериозния контрол върху нарастващите разходи.

По статията работи: Аспарух Илиев