Bank of America премахва емблематичното име "Merrill Lynch" от бранда си

Снимка: Архив Ройтерс

Американската инвестиционна банка Bank of America ще премахне името "Merrill Lynch" от част от подразделенията си, заличавайки бранд с дълга история на Wall Street като част от дългогодишните си маркетинг усилия, съобщи кредиторът в понеделник, цитиран от Ройтерс.

Отделът за инвестиционно банкиране и капиталови пазари се отказва от 104-годишното име и ще се казва BofA Securities, а подразделенията за управление на благосъстоянието ще приемат общото наименование „Merrill”, без Lynch.

Отделните отдели Merrill Lynch Wealth Management, Merrill Edge и Merrill Guided Investing ще запазят имената си.

U.S. Trust – частното банкиране на Bank of America, което се грижи за най-богатите клиенти на банката, ще се казва Bank of America Private, а Merrill Lynch Private Banking & Investment Group ще стане Merrill Private Wealth Management, пропускайки „Lynch” в името си.

В миналото ребрандингът е срещал известна опозиция. Средната възраст на финансовите консултанти е в средата до края на 50-те години и мнозина се чувстват изключително лоялни към бранда на компанията, за която са работили години наред.

Преди да бъде купена през 2009 г. в разгара на финансовата криза, Merrill Lynch бе известна със силното си инвестиционно банкиране и умелите си финансови съветници. Брандът оцеля през последното десетилетие за разлика от други емблематични компании като Lehman Brothers и Bear Stearns, чиито имена си заминаха с придобиванията им.

Под новия чадър „Merrill” компанията ще стартира нова маркетинг кампания, е заявила банката за Ройтерс.

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Бойчо Попов