Бъфет увеличава дела си в американската верига супермаркети Kroger

Снимка: Bloomberg L.P.

Berkshire Hathaway увеличава дела си в американската верига супермаркети Kroger с 21 процента, става ясно от подадени пред американския борсов регулатор документи, публикувани в понеделник вечерта. Неговият дял сега е за 2,3 милиарда долара.

Инвеститорът звезда Уорън Бъфет управлява портфолиото на Berkshire заедно със своите инвестиционни мениджъри Тод Комбс и Тед Уешлър, като през повечето време не се знае кой зад кои решения стои. Само в случай на особено сериозни мерки е ясно, че те са одобрени от Бъфет.

Berkshire Hathaway имаше силно второ тримесечие. Оперативната печалба се е увеличила с 21 процента, някои дъщерни дружества се справят по-добре, отколкото преди причинената от коронавируса криза, както обяви Berkshire. Портфейлът от 300 милиарда долара също се е увеличил. 90-годишният инвеститор обаче не предприе големи нови решения.

Berkshire също така е намалил своя дял в застрахователната компания Aon през второто тримесечие. Тук участието се повишава със седем процента до 1,1 милиарда долара. Aon всъщност искаше да се слее с конкурента Уилис Тауърс Уотсъ Willis Towers Watson. Проектът обаче беше замразен, след като Министерството на правосъдието на САЩ изрази опасения по отношение на антитръстовото законодателство.

Berkshire не е отворила нови позиции от април до юни. Това в третото поредно тримесечие, в което компанията продава повече акции, отколкото нови са били добавени.

Berkshire намали дела си в автомобилния производител General Motors за трето поредно тримесечие – този път с десет процента. Залогът на конгломерата в GM се оценява на 3,55 млрд. долара към края на юни. Фирмата на Бъфет свива участията си и в редица фармацевтични компании, като AbbVie Inc. и Bristol-Myers Squibb Co. Според новата информация Berkshire вече не държи никакъв дял в Biogen Inc. Но компанията на Бъфет не се отказва напълно от сектора. Според документите тя е придобила нова инвестиция – дял във фирмата, която Merck & Co. отдели наскоро и я нарече Organon & Co.

Най-голямата позиция в портфолиото все още е Apple. Залогът на Бъфет в производителя на iPhone е на стойност почти 121 милиарда долара.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева