Бъфет залага уверено на една-единствена банка

Уорън Бъфет отново нанесе удар. Ръководителят на конгломерата Berkshire Hathaway е закупил през последните дни огромно количество акции на Bank of America. Бъфет е платил общо над 800 милиона долара за 34 милиона акции. Така неговият дял във втората по големина банка в Америка нараства до 11,3 процента, става ясно от цитираните от Bloomberg подадени до американския финансов надзор SEC документи.

Цената на акциите на банката загуби около 30 процента през тази година в резултат на коронакризата, а банковият индекс KBW също се насочи надолу. Bank of America, като всички големи банки на Wall Street, се готви да посрещне евентуалното сериозно неизпълнение на кредити. Въпреки това тя може да бъде по-добре позиционирана от лидера в индустрията JP Morgan, защото беше по-консервативна по отношение на кредитирането и през второто тримесечие задели по-малко резерви за възможни кредитни неизпълнения от конкуренцията.

Bank of America, базирана в Шарлът, Северна Каролина, отдавна е любимата банка на Бъфет. В края на март това беше втората по големина позиция в портфейла с акциите на Berkshire след Apple. Фактът, че Бъфет сега купува отново, е ясно доказателство за доверието му.

През последните месеци инвеститорът звезда се раздели с други банкови акции. През май Бъфет продаде 84 процента от акциите си в Goldman Sachs. Той също така съкрати позициите си в JP Morgan, US Bancorp и Bank of New York Mellon. През април се раздели и с всички свои авиокомпании - на загуба.

Наскоро Бъфет попадна под остра критика заради колебливата си позиция в кризата. Някои инвеститори се надяваха, че подобно на финансовата криза през 2008 г. той ще се стреми да сключва сделки много по-често. В началото на юли Бъфет обяви сделка за 10 милиарда долара за енергийното подразделение на конгломерата.

Мнозина инвеститори се съмняваха, че Berkshire може да стигне до сделка от подобен мащаб толкова скоро, след като през май стана ясно, че компанията е останала с 137 млрд. долара ликвидни средства, обявявайки нетна загуба в размер на около 50 млрд. долара заради пандемията.

Може да последват други сделки, увери Бъфет на годишното общо събрание през май. Но шефът на Berkshire също така даде да се разбере, че не се оставя лесно да бъде притиснат. Инвеститорът в т. нар. акции на стойността така или иначе не е почитател на краткосрочния хазарт. Книжата на Berkshire загубиха около 15 процента от стойността си от началото на тази година.

