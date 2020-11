Джо Байдън избра Джон Кери за съветник по околната среда

Новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън представи част от своя бъдещ кабинет и списък от съветници. Един от тях е бившият държавен секретар Джон Кери, който ще съветва Байдън по въпросите на климата. Позицията не изисква одобрение от Сената.

Джон Кери беше държавен секретар в администрацията на Барак Обама и през 2015 година беше основният преговарящ от страна на САЩ в Парижкото споразумение за климата, припомня S&P Platt.

Доналд Тръмп извади САЩ от споразумението, но в предизибоните си речи Байдън обеща, че страната отново ще бъде част от борбата срещу климатичните промени.

"Работата по Парижкото споразумение далеч не е свършила", написа в Twitter самият Кери, след като стана ясно следващото му назначение в държавната администрация на САЩ. "Връщам се в правителството, за да върна Америка на правилния път, за да се справи с най-голямото предизвикателство на това поколение и тези, които ще последват", посочи още той.

The work we began with the Paris Agreement is far from done. I'm returning to government to get America back on track to address the biggest challenge of this generation and those that will follow. The climate crisis demands nothing less than all hands on deck. pic.twitter.com/xxfakodQ6d