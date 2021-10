Dow напредва до ново рекордно ниво на фона на силните корпоративни отчети*

Снимка: Bloomberg L.P.

Основните щатски борсови индекси отчитат ръстове на старта на сесията, като Dow записва нов рекорд, стимулиран от оптимизма сред инвеститорите относно силните корпоративни отчети, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва със 106,23 пункта до 35 847,38 пункта, достигайки ново историческо ниво.

Широкият измерител S&P 500 записва ръст от 0,63% до 4595,11 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се покачва със 147,42 пункта, или с 0,97%, до равнище от 15 374,13 пункта.

Акциите на United Parcel Service се изкачват до върха в S&P 500, поскъпвайки със 7,21%, след като компанията отчете силни тримесечни приходи и печалба, които надминаха очакванията на анализаторите.

Впечатляващ ръст в цената на акциите отчитат още Arista Networks Inc., S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. – съответно с 4,74%, 3,95% и 3,78%.

Книжата на General Electric поскъпват с 5 на сто, след като концернът представи отчет, който надмина пазарните прогнози, подкрепен от силното представяне на звеното за производство на реактивни двигатели.

Цената на акциите на Tesla нараства с още 5%, след като прибави над 12% към стойността си в предишната сесия, което осигури пазарна оценка на концерна от един трилион долара.

От общо 119 компании в S&P 500 83% са представили отчети, които надминават прогнозите на анализаторите, според Refinitiv.

След края на редовната сесия своите отчети ще представят Twitter, Advanced Micro Devices и Robinhood.

Книжата на Facebook поевтиняват с 2,33%, след като приходите на компанията не отговориха на пазарните очаквания въпреки по-силната печалба.

Акциите на Intercontinental Exchange прибавят 1,4% към стойността си, след като CNBC съобщи, че MasterCard ще си партнира с подразделението Bakkt за интегриране на криптовалутите в продуктите на финансовата корпорация.

Инвеститорите обръщат внимание и на икономическите данни от САЩ. Потребителското настроение през октомври прекъсва тримесечната негативна серия, като нараства до 113,8 пункта, което е над очарованията от 108 пункта в анкета на Dow Jones.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа нараства до 1,64%.

Доларовият индекс отчита ръст от 0,09% до 93,90 пункта.

на петролните пазари цената на сорт Брент нараства с 0,28% до 86,23 долара за барел, докато фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поскъпват с 0,53% до 84,20 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,1 на сто до 1804,90 пункта.

*Информацията е актуална към 17:35 ч. българско време.

По статията работи: Аспарух Илиев