Фед обяви индивидуални изисквания за капиталова адекватност за големите банки

Снимка: Getty

Федералният резерв на САЩ обяви индивидуалните изисквания за всяка една голяма банка, преминала стрес тестовете през годината, относно притежанията на допълнителен капитал.

Тези мерки бележат първия път, когато Фед поставя специфични капиталови изисквания за всяка банка в рамките на своя нов „стрес капиталов буфер“, като условието влиза в сила на 1 октомври, съобщава Ройтерс.

Регулаторът изисква от листнатите на Wall Street Goldman Sachs и Morgan Stanley да държат капитал от най-много 34 компании, при капиталова адекватност съответно от 13,7% и 13,4%.

Капиталовите изисквания са предшествани от резултатите от направените стрес тестове, които бяха публикувани през юни. Те установиха, че кредиторите ще издържат на големи капиталови загуби, дори ако икономическият спад заради пандемията се задълбочи допълнително.

Фед нареди на банките да преустановят изплащането на дивиденти и обратното изкупуване на акции поне до четвъртото тримесечие, за да гарантират, че имат достатъчно добра защита.

Новите мерки за капиталовата адекватност съчетава минималните капиталови изисквания от 4,5% и новия „стрес капиталов буфер“, който се определя от това как всяка банка се справя при хипотетичен тежък икономически спад. Най-ниското ниво на буфера достига 2,5%, докато най-високото, 7,8%, се отнася за американските операции на Deutsche Bank.

Най-големите банки в страната също се сблъскват с допълнително капиталово изискване за ролята, която играят във финансовата система, вариращо от 1% до 3,5% за JPMorgan Chase, най-голямата банка в страната.

Фед също така обяви, че потвърждава резултатите от стрес тестовете за пет банки, които поискаха преразглеждане на данните: BMO Financial Corp, Capital One Financial Corp, Citizens Financial Group Inc, Goldman Sachs и Regions Financial Corp.

Регулаторът заяви, че допълнителният преглед установява, че неговите модели за стрес тестове работят по предназначение и няма грешки.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Кирилова