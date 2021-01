Как Тед Круз се обърка с климатичната си критика

Завръщането на САЩ към Парижкото споразумение за климата донесе и сериозни критики за новия президент Джо Байдън - особено от редиците на републиканците. Но не всеки аргумент срещу пакта изглежда е добре обмислен. Предполагаемо недобре обмислен туит от сенатора от Тексас Тед Круз, приятел на експрезидента Тръмп, в момента предизвиква сензация в социалните мрежи. Круз обвинява Байдън, че се интересува повече от възгледите на парижани, отколкото от работите на жителите на Питсбърг. „Това споразумение няма да има голям ефект върху климата, но ще навреди на поминъка на американците“, пише 50-годишният политик. Много потребители го обвиняват в сериозна грешка.

„Наистина ли смята, че споразумението за климата е подписано с гражданите на Париж?“, пише потребител в туит. И още: „Той всъщност не го е написал!“. В безброй други коментари върху политика се изливат подигравки и злоба. „Ако Круз представлява Тексас, то образованието там изглежда е поразено и напълно липсва“, пише един потребител. Изтъкнатият демократ и конгресмен Александрия Окасио-Кортес попита Круз: „Смятате ли, че Женевската конвенция засяга възгледите на хората в Женева?“

Nice tweet Sen. Cruz! Quick question: do you also believe the Geneva Convention was about the views of the citizens of Geneva?



Asking for everyone who believes US Senators should be competent and not undermine our elections to incite insurrection against the United States https://t.co/mMf8iDo72G