Moderna съобщава за висока дългосрочна ефективност на своята ваксина

Американският конкурент на германската биотехнологична компания Biontech Moderna отново повишава прогнозата си за продажбите за текущата година поради нарастващото търсене на ваксини срещу Covid-19: Вместо 19,2 млрд. долара, американската компания сега очаква продажби за общо около 20 млрд. долара въз основа на съществуващите споразумения за доставки, както обяви Moderna в четвъртък. Договори за доставки на стойност около 12 млрд. долара вече са сключени за следващата година - с възможност за допълнителни договори за доставка на стойност 8 млрд. долара.

През второто тримесечие компанията генерира продажби за 4,4 млрд. долара, главно благодарение на ваксината си срещу Covid-19, като я умножи многократно спрямо постигнатите 67 милиона долара от предходната година. Печалбата нарасна след загуба от предходната година в размер на 117 млн. долара до 2,8 млрд. долара.

Бизнесът с иРНК ваксини се оказва изключително доходоносен за американската група: Като цяло Moderna постигна нетна печалба от 4 млрд. долара при продажби от 6,3 млрд. долара през първата половина на 2021 г., което прави нетен марж от около 63 процента. За сравнение: много успешни биотехнологични компании като американската компания Amgen наскоро постигнаха марж на нетната печалба от около една трета, пише в свой материал германският Handelsblatt.

На Nasdaq акциите на компанията поскъпнаха с три процента след отварянето на фондовия пазар, след като се повишиха рязко предишния ден. В крайна сметка обаче книжата напуснаха сесията с лек спад от 0,67%.

Паралелно с тримесечните данни компанията представи и нови данни от проучвания: В крайната оценка на изследването си ваксината срещу Covid-19 показва защитен ефект от 93% срещу разновидностите на Covid-19. В предишни оценки бе измерена ефективност от 95%.

Както показват още данните, ваксината полазва 92,4% ефективност четири месеца след втората ваксинация и според ръководителя на компанията Стефан Бенсел показва траен ефект в продължение на шест месеца. В случая с ваксината на Biontech в края на юли проучване, което все още не е оценено от специализираната общественост, установява, че ваксината все още постига защитен ефект от 91% шест месеца след втората ваксинация. В проучванията за одобрение Biontech бе показала защитен ефект от повече от 94 процента две седмици след втората доза.

Както Moderna, така и Biontech/Pfizer обаче смятат, че бустерните ваксинации са необходими и вече започнаха съответните проучвания.

Понастоящем Moderna тества три бустерни ваксини, които ще бъдат направени шест месеца и дори по-късно след втората доза от първоначалната ваксинация. Според компанията те показват стабилни имунни отговори в текущите клинични изпитвания.

От една страна, Moderna тества трета доза с иРНК ваксина, която е насочена срещу оригиналния вирус, който за пръв път се появи в китайския град Ухан. Освен това се изследва ваксина, която е специално проектирана срещу бета варианта (B.1.351), който се появи за първи път в Южна Африка. При трета, така наречена многовалентна бустер ваксинация, се тестват различни иРНК-нишки.

С делта варианта нараства и опасността от заразяване

И според много експерти рано или късно ще са необходими бустерни дози, за да може човечеството успешно да се пребори с пандемията.

Една важна причина е заразният делта вариант, който не само изостря ситуацията при неваксинираните хора: проучванията показват, че ваксинираните хора са по-склонни да бъдат заразени с този вариант, отколкото с предишните, и имат сходно висок вирусен товар като неваксинираните хора. Това увеличава общия риск от заразяване. Ето защо Федералното министерство на здравеопазването на Германия например сега препоръчва бустерна ваксинация за членовете на рисковите групи от септември.

Pfizer и Biontech обявиха първите данни от текущото си проучване за трета бустерна доза с предишната ваксина BNT162b2 в началото на юли. Според него трета доза от ваксината шест месеца след втората доза предизвиква високи нива на неутрализиращи антитела срещу оригиналния вирус от див тип и бета варианта. Така нареченият титър на антитела, единицата, в която се измерва количеството на антителата, е бил пет до десет пъти по-висок, отколкото след първите две дози. Moderna планира да предостави повече данни за своите бустерни ваксини през следващите няколко седмици.

Акциите на Moderna и Pfizer летят нагоре

Moderna наскоро се изкачи до водещия индекс S&P. Компанията си осигури място във високия ешелон на американските биотехнологични компании наред с AbbVie Inc. и Amgen Inc., след като получи извънредно одобрение на своята ваксина срещу коронавирус миналия декември – само седмица след Pfizer Inc. и BioNTech.

В сряда акциите на Moderna достигнаха исторически връх, като поскъпнаха с повече от 8% до 419 долара. Пазарната капитализация нарасна до 168 млрд. долара, повече от пет пъти в рамките на една година.

При Moderna тласък за книжата генерира и успехът в разработването на ваксина срещу респираторния синцитиален вирус (RSV). Едва във вторник американската агенция по лекарствата и храните (FDA) даде на ваксината срещу респираторни инфекции ускорено одобрение.

Преди всичко обаче значителното увеличение на очакванията към продажби на ваксината Corvidaty срещу Covid-19, което Pfizer публикува миналата седмица, повиши като цяло цената на акциите. Ръководителят на Pfizer Алберт Бурла сега очаква продажби от 33,5 млрд. долара вместо предишните 26 млрд. долара. Коригираният марж преди данъчно облагане трябва да достигне стойност между 20 и 30%.

Партньорът на Pfizer Biontech няма да представи тримесечните си данни и актуализирани прогнози за продажбите до следващия понеделник. Пазарната капитализация на компанията от Майнц обаче вече надмина 100 млрд. долара в сряда. Това означава, че Biontech струва повече от два пъти повече на борсата от най-голямата германска фармацевтична компания Bayer.

