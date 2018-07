Надеждите за решаване на търговския спор възродиха Wall Street

Снимка: Ройтерс

Американските акции се устремиха нагоре във вторник, след като оптимизмът в сферата на търговията доведе до поскъпване на акциите на промишлените компании, а технологичните фирми стартираха възстановяването си. Цената на петрола потъва, а доларът се възстановява, предава Bloomberg.

Широкият индекс S&P 500 достигна четвърто месечно увеличение, след като акциите на Boeing Co., Caterpillar Inc. и 3M Co. поскъпнаха с по над 1% след материал на Bloomberg, че САЩ и Китай се опитват да рестартират преговорите, целящи да предотвратят пълна търговска война.

Квартетът FANG, обхващаш акциите на технологичните компании с мега капитализация, се повиши, докато инвеститорите очакват финансовия отчет на Apple Inc.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави 108,36 пункта до 25 415,19 пункта, като именно 3M, Caterpillar и Pfizer бяха най-добре представилите се компоненти. Широкият индекс S&P 500 скочи с 0,5 на сто до 2 816,29 пункта, като индустриалният подсектор добави над 2 на сто към стойността си. Технологичният Nasdaq Composite се разшири с 0,6 на сто до 7671,79 пункта.

Вторник беше последният ден за търговия през юли, а основните индекси отбелязаха солидни месечни ръстове. Dow и S&P 500 се разшириха с 4,7% и 3,6% съответно - най-високите месечни ръстове от януари. Dow добави 5,8% през януари, докато S&P 500 се повиши с 5,6%. Nasdaq, междувременно, се покачи с повече от 2% през юли и отбеляза четвърти пореден месечен ръст.



Доходността по японските облигации падна до най-ниското си ниво от ноември, след като Доходността по японските облигации падна до най-ниското си ниво от ноември, след като Японската централна банка показа, че лихвените проценти ще останат ниски за "продължителен период от време".

Търговският оптимизъм облекчи опасенията за инвеститорите, които станаха свидетели на блокиран от седмици спор, докато и двете страни - Китай и САЩ, отказваха да отстъпят. Следващата вълна на наказателни мита от страна на САЩ може да бъде въведена още в сряда, като евентуалното налагане на мита ще бъде върху китайски внос за още 16 млрд. долара. Длъжностни лица в Пекин обещаха да отговорят със същия размер на мита за продукти от САЩ.

„Слушайки дискусиите по време на сезона на отчетите за второто тримесечие, чухме много неща за това как митата оказват влияние върху бизнеса, както и тревоги за това какво би могло да означава ескалиране", каза Пол Нолте, портфолио мениджър в Kingsview Asset Management. „Ако можем да постигнем някакъв вид споразумение с Китай, това ще премахне много от тези притеснения", признава експертът.

„Индексът FANG, състоящ се от индексите на четирите големи технологични компании, се покачи, докато инвеститорите очакват отчета на Apple. Всеки един компонент от FANG днес поскъпва, а анализаторите са оптимистично настроени за резултатите на компанията от Купертино“, каза от своя страна пазарният анализатор Сю Кийнан, Bloomberg Ню Йорк, в предаването "В края на деня" на Bloomberg TV Bulgaria.

Двете най-големи икономики в света - САЩ и Китай, се опитват да „рестартират“ преговорите, за да избегнат евентуална ескалация на търговския спор, съобщи Bloomberg.

Акциите на големите износители Boeing и Caterpillar поскъпнаха със съответно 1,5 на сто и 2,9 на сто след публикуването на материала на Bloomberg. Книжата на Deere поскъпнаха с почти 5 на сто.

Сезонът на корпоративните отчети продължава и във вторник с докладите на две от компаниите в индекса S&P 500 – Procter & Gamble и Pfizer, които отчетоха печалби, надминаващи прогнозите на анализаторите.

По-късно днес се очаква да излезе и докладът на Apple - друг компонент на широкия индекс, събитие, което неминуемо ще повлияе на пазарите.

Близо 60 на сто от компаниите в S&P 500 вече обявиха своите отчети за второто тримесечие, като 78% от тях се представят по-добре от очакваното според FactSet.

Отвъд корпоративните отчети в САЩ вторникът поднесе и макроданни. Така например стана ясно, че потребителските разходи в САЩ са нараснали с 0,4 процента през юни, докато ключовият показател за инфлацията - повишението на потребителските стоки - се е повишил с годишен темп от 2,2 процента за втори пореден месец. Това са най-големите увеличения на тези два показателя за последните шест години. Министерство на търговията съобщи, че нарастването на потребителските разходи идва след един дори още по-силен резултат от 0,5 процента през май. Той бе коригиран спрямо прогнозираните първоначално 0,2 процента. Доходите са се увеличили с 0,4 процента през юни, или също колкото през май.

Федералният резерв (Фед) започва днес двудневното си заседание по паричната политика. Изявлението с взетото решение е насрочено за сряда, като инвеститорите не очакват повишаване на лихвените проценти.

На пазара на облигации доходността по 10-годишните държавни ценни книжа на САЩ се понижава до 2,962 процента. Доходността по 30-годишните държавни ценни книжа също отчита лек спад до 3,078 процента.

На валутните пазари японската йена е напът да регистрира най-голямото си понижение от почти три седмици, след като централната банка обеща да запази ниските лихвени проценти и заяви, че ще направи по-гъвкава политиката си по отношение на дългосрочната цел за доходността по държавните облигации.

Японската валута се обезцени с 0,59 на сто като се търгува на ниво от 111,72 йени за долар.

Индексът на щатската валута, който измерва стойността на долара спрямо шест конкурентни валути, се повишава с 0,18% до 94,50 пункта.

Еврото също отчита лек ръст с 0,05%, търгувайки при 1,171 доларa.

При пазара на суровини цените на петрола отчитат спад, като фючърсите върху сорта Брент спадат с 67 цента, или близо 1%, до 74,30 долара за барел, след като се покачиха с почти процент в понеделник. Фючърсите върху суровия петрол West Texas Intermediate също спадат с 1,12 долара, или с 1,6 на сто, като се търгуват при 69,01 долара за барел.

