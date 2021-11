Опасенията около инфлацията оцветяват в червено щатските индекси*

Снимка: Bloomberg L.P.

Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започват сесията с понижения на фона на опасенията сред инвеститорите относно ускоряващата се инфлация в САЩ, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,13 на сто до 36 272,95 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита спад от 0,03% до 4683,84 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite изтрива 0,15% от стойността си, смъквайки се до равнище от 15 863,37 пункта.

През октомври потребителските цени в американската икономика се повишават с 6,2% спрямо същия месец на миналата година, според данни на Министерството на труда на САЩ. За сравнение - през септември цените се повишиха с 5,4 процента.

Ускорението през октомври е най-голямо от 1990 г. и увеличава доказателствата за изграждане на инфлационен натиск, тъй като компаниите успяват да прехвърлят по-високите разходи на потребителите.

Сред компаниите от S&P 500 най-голям ценови ръст отчитат акциите на MasterCard Inc. – 3,6 на сто, следвани от книжата на Newmont Corp. – 3,1% и Under Armour Inc. – 2,59 на сто (към 17:25 ч. българско време).

Акциите на Tesla Inc. поскъпват с 4,23%, след като в часовете преди старта на редовната търговия те поевтиняха с над 1,5% на фона на серията негативни новини, свързани с нейния ръководител Илон Мъск. За последните три сесии концернът изтри над 200 млрд. долара от пазарната си капитализация.

Спадове отчитат технологичните компании, като книжата на Microsoft, Apple, Alphabet и Meta поевтиняват съответно с 0,6%, 0,9 на сто, 0,7% и 0,74 на сто.

„Данните за потребителската инфлация очертават още един месец на инфлационно ниво над целта на Федералния резерв, главно заради проблемите около глобалните вериги на доставка и недостига на работна ръка. Ако ускорението при инфлацията не се забави, Фед ще трябва да повиши лихвите, което ще навреди на търговията с акции и облигации“, коментира Нанси Дейвис, основател на Quadratic Capital Management.

Новината е предхождана от данните за производствената инфлация в САЩ, публикувани във вторник (9 ноември). Индексът на производствените цени за крайно търсене се увеличава с 0,6% спрямо предишния месец и с 8,6% на годишна база, което съвпада с прогнозите, показаха данни на министерството на труда от вторник. Без волатилните цени на храните и енергията, т.нар. основен индекс нарасна с 0,4% на месечна и с 6,8% на годишна база.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа нараства до 1,510%.

Доларовият индекс отчита ръст от 0,52% до 94,44 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,27 на сто до 84,55 долара за барел, докато фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняват с 0,46% до 83,76 долара за барел.

Цената на златото нараства с 1,64% до 1860,90 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:25 ч. българско време.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева