Ще слезе ли Swift от трона?

Снимка: Bloomberg

През юни базираната в Брюксел комунална компания, наречена Общество за световна междубанкова финансова телекомуникация (Swift), обяви, че шест световни банки са възприели плана ѝ за надграждане на трансграничните платежни системи, пише Джилиън Тет за Financial Times.

Засега, толкова скучно, може да си помислят мнозина. Платежните процеси рядко привличат общественото или политическото внимание, освен ако не се объркат. В този смисъл те са като жилищен водопровод.

Но инвеститорите трябва да се събудят. Понеже тази съвместна инициатива (заедно с Bank of China, Citigroup, Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNP Paribas) е един знак за потенциално ожесточената битка, която сега избухва поради възхода на криптовалутите и технологиите зад тях.

По-широката общественост е склонна да разглежда цифровите токени, като биткойн, главно по отношение на това дали те могат да действат като средство за съхранение на стойността и за размяна. Много политици са едновременно въвлечени във възникващия дебат за потенциала на цифровите валути на централните банки.

Но това, което е еднакво важно - и често се пренебрегва - във всички тези разговори е това, което блокчейнът и криптовалутите, които той поддържа, биха могли да направят за финансовите канали, не само вътре в страните, но и между тях. Това би могло да промени не само финансите, но и геополитическия лост на САЩ.

Понастоящем Swift е както решаващ елемент на световните финанси, така и специфка, която изглежда готова за разрушаване. Възниква през 1977 г., когато американски и европейски банки създават съвместна структура за извършване на кореспондентски банкови услуги. (Както обяснява блестящата нова книга „Изплащането“, това се случи, защото Citigroup развиваше собствена мрежа за плащания и нейните съперници бяха против идеята за монопол в частни ръце.)

Днес Swift остава кооперация с нестопанска цел, с 11 000 членове и обезпечаваща плащания на стойност колосалните 1,5 трлн. долара на ден. Тя прави това не чрез действително преместване на пари, а като позволява на банките да си изпращат съобщения, които кредитират или дебитират сметките им, когато плащането настъпи.

Това я прави подобна на електронна пощенска система. Ръководителите на Swift обаче предпочитат да я наричат големия „финтех“ на света. Може би е така. Но нейната ахилесова пета е, че тя е всичко друго, но не и „swift“ (бърза – бел. прев.) Напротив, „Изплащането” отбелязва, че доскоро плащанията чрез Swift са били бавни, разходите й - високи, а и платежната система е възприемала бавно иновациите, тъй като има бюрократична култура и слаба структура на управление.

Не е изненадващо, че това накара финтех стартъпи, като Ripple и проектът Diem на Facebook, да създадат планове за предизвикване на Swift с иновации като технологията на споделения регистър (блокчейн).