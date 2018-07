S&P 500 финишира на ниво над 2 800 пункта за първи път от февруари

Трейдър работи на пода на Нюйоркската фондова борса, САЩ, 13 юли 2018 г. Снимка: Ройтерс

Американските фондови борси приключиха сесиите си на по-високи равнища в петък, като основните индекси продължиха ралито си, а индексът на сините чипове Dow прекрачи границата от 25 000 пункта за първи път от близо месец.



Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,4%. S&P 500 добави 0,1%, а технологичният бенчмарк Nasdaq добави по-малко от 0,1 на сто, но това бе достатъчно за втория по височина на приключването рекорд.

И трите индекса отчетоха шести ръст за последните седем сесии. За седмицата S&P добави 1,5%, Nasdaq – 1,8%, а Dow напредна с 2,3% в най-големия си седмичен ръст от началото на юни. И трите индекса регистрират втори пореден седмичен ръст. Сред най-активно търгуваните акции бяха финансовите, които се обезцениха след представянето на финансовите резултати на трио от по-важните банки в страната.

„2 800 пункта е значително ниво, както от психологическа гледна точка, така и от техническа за пазара", казва пред CNBC Джеф Килбург, изпълнителен директор на KKM Financial. "Мисля обаче, че това ще бъде краткосрочен ход над 2 800, тъй като търговските опасения и корпоративните резултати ще продължават да тежат“.

„Смесената, макар и скромна, реакция тази сутрин на съобщенията за печалбите на трите най-големи банки в Америка изглежда предвещава разнороден сезон на отчетите“, казва Джеръми Клейн, главен пазарен стратег във FBN Securities. “Но ако компаниите успеят да задържат изключително високите си прогнози за печалба за следващите няколко тримесечия, тогава пазарите ще се радват на силен попътен вятър зад гърба си“, допълва той.

JP Morgan Chase обяви по-добри от очакванията печалби и продажби, след като приходите й от търговия нараснаха с 13% през второто тримесечие на годишна основа. В същото време Citigroup съобщи за по-добра от очакваното печалба, но по-слаби приходи от прогнозите за тримесечието.

Wells Fargo обаче не успя да отговори на очакванията за печалбата и приходите си, тъй като големият счетоводен скандал продължава да се отразява на компанията. Банката съобщи, че платени данъци на стойност 481 млн. долара също са подложили резултатите ѝ на натиск.

Книжата на JPMorgan Chase & Co. се обезцениха с 0,5 на сто, въпреки че банката надмина очакванията на анализаторите с резултатите си, докато книжата на Citigroup Inc. поевтиняха с 2,3%, а тези на Wells Fargo & Co. загубиха 1,2%.

Акциите на Cisco Systems Inc. пък потънаха с 4,1% след материал, според който Amazon.com Inc. обмисля да продава свои собствени мрежови суитчове с вградени връзки към облачните услуги на Amazon Web Services. Мобилният оператор AT&T Inc. загуби 1,8% от пазарната си си стойност, след като Министерството на правосъдието подаде съдебна жалба срещу решение, позволяващо на телекома да придобие Time Warner Inc.

До момента малко над 5% от компаниите, включени в индекса S&P 500, са обявили резултатите си за второто тримесечие. Те са постигнали ръст на печалбата от 16,37%. Но анализатори, анкетирани от FactSet, очакват печалбата за второто тримесечие да нарасне с 20%.

По-рано през деня Федералният резерв подчерта "солидния" икономически ръст на САЩ през първата половина на годината в полугодишния си доклад до Конгреса, в който също така потвърди, че очаква да продължи да повишава лихвените проценти постепенно. Това е вторият доклад на Фед до депутатите, откакто председателят Джером Пауъл пое ръководството на централната банка в началото на февруари. Той трябва да отговори на въпроси по него пред депутатите във вторник и сряда. Подробностите от доклада, състоящ се от 63 страници, бяха в съответствие с текущите прогнози на Фед, представени подробно на заседанията на банкерите, според които силният икономически растеж и ниската безработица изискват увеличение на лихвите, но липсата на сериозен инфлационен натиск означава, че това може да стане постепенно. Американските индекси отчетоха леко понижение след публикуването на доклада. Доверието на американските потребители в икономическото развитие на страната се понижи през юли до 6-месечно дъно – преди всичко заради опасенията, свързани с новите митнически тарифи за вноса на стоки в САЩ. Това става ясно от предварителните резултати от проучване на агенция Thomson-Reuters и Университета на Мичиган. Индексът на потребителското доверие в САЩ падна през юли до 97,1 пункта от 98,2 пункта през юни при медианна прогноза на финансовите пазари за доста по-скромно понижение към 98,0 пункта, като това е най-слабото ниво на индекса от януари насам. цени на петролните продукти и ефекта от силния долар. През миналия месец цените на вносните стоки са се понижили с 0,4%, отбелязвайки най-големия си спад от февруари 2016 г. Данните за май пък бяха ревизирани във възходяща посока до ръст от 0,9% спрямо по-рано отчетените 0,6%. Други макроданни показаха, че цените на вносните стоки са отчели през юни най-големия си спад от повече от две години насам заради по-нискитена петролните продукти и ефекта от силния долар. През миналия месец цените на вносните стоки са се понижили с 0,4%, отбелязвайки най-големия си спад от февруари 2016 г. Данните за май пък бяха ревизирани във възходяща посока до ръст от 0,9% спрямо по-рано отчетените 0,6%.

По статията работи: Бойчо Попов