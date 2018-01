След публикуването на скандалната книга „Огън и ярост: в Белия дом на Тръмп" американският президент Доналд Тръмп лично нападна автора Майкъл Улф. Журналистът е „абсолютен неудачник“, написа Тръмп в профила си в Twitter. Улф „е измислил истории, за да продава своята иначе скучна и лъжовна книга“, добави държавният глава.

Той нападна отново и своя бивш главен стратег Стив Банън. Той се бил повлиял от Улф. Тръмп го нарича „небрежния Стив".

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9