Тръмп: САЩ са загубили 817 млрд. долара в международната търговия през 2017 г.

Загубите на САЩ в международната търговия през 2017 година са за 817 милиарда долара, написа днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в Twitter, съобщава БТА.

Тръмп приведе тези статистически данни като аргумент, с който да отговори на политическите си опоненти, които го критикуват за митата върху стоки от ЕС и Китай, изправили САЩ на ръба на търговска война с основните им партньoри.

"Всеки път, когато чуя слаб политик, който иска да прекратим търговските преговори или да отменим митата, с които противодействаме на несправедливите мита спрямо САЩ, се чудя какво си мислят тези хора?", написа Тръмп в Twitter. "Нима ще продължим по същия начин и ще позволим фермерите ни да бъдат ограбвани? Загубихме 817 милиарда долара от търговията с другите страни през 2017 година. Никаква слабост!", допълни той.

Every time I see a weak politician asking to stop Trade talks or the use of Tariffs to counter unfair Tariffs, I wonder, what can they be thinking? Are we just going to continue and let our farmers and country get ripped off? Lost $817 Billion on Trade last year. No weakness!