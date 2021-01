Тунберг за Тръмп: Прилича на много щастлив старец

Снимка: Jason Alden/Bloomberg

Каквото повикало, такова се обадило - шведската екоактивистка Грета Тунберг изглежда изпраща напускащия поста президент на САЩ Доналд Тръмп с туит с реторика, каквато той използва по-рано.

При напускането му от Белия дом тя написа в Twitter в сряда: "He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see!" (Той има вид на стар и много щастлив стар човек, който е нетърпелив да открие едно бляскаво и невероятно бъдеще. Колко е хубаво да се види това!).

С текста тя публикува снимка на Тръмп, който се качва на президентския хеликоптер пред Белия дом. Тръмп беше използвал почти същата формулировка за Грета Тунберг в по-ранен туит: „Тя изглежда като много щастливо младо момиче, което очаква с нетърпение светло и прекрасно бъдеще. Толкова е приятно да се види!", написа той през 2019 г., след като тя изнесе много емоционална реч пред ООН в Ню Йорк.



Междувременно френският президент Еманюел Макрон приветства САЩ по повод встъпването в длъжност на президента Джо Байдън в Парижкото споразумение за климата. „Добре дошли обратно“, написа Макрон в Twitter.

„Ще бъдем по-силни, за да се изправим пред предизвикателствата на нашето време. По-силни, за да изградим бъдещето си. Макрон поздрави Байдън и вицепрезидента на САЩ Камала Харис „за този най-важен ден за американските граждани“. По-рано Байдън беше обявил, че иска да върне САЩ в споразумението от Париж в деня на своето встъпване в длъжност. В началото на ноември излизането от договора, инициирано от неговия предшественик Доналд Тръмп, влезе в сила.

По статията работи: Бойчо Попов