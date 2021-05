Заплатите на ръководителите на американските банки растат въпреки пандемията

Снимка: Bloomberg L.P.

Ръководителите на повечето големи американски банки отчитат увеличение на заплатите си по време на пандемията от коронавирус, съобщава Bloomberg.

Сред банките с активи от над 1 милиард долара, две трети от главните изпълнителни директори се радват на увеличение на заплатите през тази година, според проучване на Janney Montgomery Scott LLC. Данните показват, че средният ръст на възнагражденията достига 26% за тези, които са получили увеличение.

Изпълнителните директори на най-големите американски банки - кредиторите с активи от над 50 милиарда долара - отбелязват най-малък ръст на заплатите, като тук увеличението достига средно 5,8 на сто.

Брайън Мойнихан от Bank of America Corp., Чарли Шарф от Wells Fargo & Co. и Анди Сесъри от U.S. Bancorp отчитат намаляване на възнагражденията си през тази година.

През последната година, помрачена от разпространението на коронавируса, банките бяха принудени да заделят милиарди долари в резерви, тъй като безработицата нарасна, предизвиквайки опасения, че кредитополучателите ще изгубят способността си да обслужват своите задължения. Но серията от държавни стимули до голяма степен омекоти пандемичния удари предотврати загубите, позволявайки на банките да започнат да разтоварват резервите си през последните тримесечия.

Възнаграждението на главния изпълнителен директор на Capital One Financial Corp. Ричард Феърбенк е нараснало с 161% до 20,1 млн. долара, което е най-големият скок при заплатите сред най-големите американски банки, според изследването. В същото време заплатата на Джейми Даймън от JPMorgan Chase & Co. се е увеличила едва с 0,2%, но въпреки това той остава най-добре платеният ръководител на американска банка с годишно възнаграждение от почти 32 млн. долара.

