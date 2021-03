И Илон Мъск продава свой туит като незаменяем токен

Милиардерът предприемач Илон Мъск продава скорошен свой туит като незаменяем токен (NFT), пише CNBC.

„Продавам тази песен за NFT-та като NFT”, написа Мъск в Twitter в понеделник.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx