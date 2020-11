Лоши новини

Снимка: ЕРА

Извън самите кандидати за президент един от най-големите купувачи на реклами на Facebook Inc. в последните дни на президентската кампания за 2020 г. е America First Action, супер комитет за политическо действие (PAC, political action committee), чийто председател е бившата служителка в администрацията на Тръмп Линда Макмахон. Групата е похарчила над 810 000 долара за реклами във Facebook през последната седмица, а също така е вложила значителни ресурси за закупуване на реклами от Google на Alphabet Inc., като голяма част от парите и на двете платформи са посветени на популяризиране на статии в уебсайт, наречен American Herald.

Началната страница на Herald е оформена като типичен новинарски сайт, включващ статии от цялата страна, включително „Тръмп прави правилното за семействата на Флорида“, „Президентът Тръмп се бори за семейства в Северна Каролина“ и „Президентът Тръмп се бори за работниците и семействата от Уисконсин”. За разлика от повечето журналистически издания American Herald не показва кой пише статиите му; всеки от тях е или приписван на „American Herald Staff, или изобщо няма зададен автор. Търсене в социалната мрежа за професионални контакти LinkedIn за журналисти на Herald не намира нито един.

Herald всъщност се управлява от самата America First Action, нещо, което тази PAC не крие. В долната част на сайта има разкриване, което включва некликаем линк към основния сайт на PAC. Кели Садлър - говорителката на PAC, чиито предишни работни места включват престой в администрацията на Тръмп и репортер в Bloomberg News, отказва да отговори пред Bloomberg на конкретни въпроси за Herald, но каза, че „би искала да разкаже повече за това след изборите като post-mortem”.

Отвъд декларацията за произход Herald позволява на собствениците си да популяризират съобщения за Тръмп във формат, който придобива формата на действителната журналистика. Въпреки че America First Action плаща да разпространява съдържанието на сайта, той също така е проектиран да се разпространява и сам.

Социалните медии са склонни да показват информация от всички уебсайтове по начини, които ги карат да изглеждат еднакво достоверни, а потребителите на America First Action, и обикновените потребители споделят статии, сякаш са новинарски материали. Декларациите за произход в долната част на сайта не се показват в Twitter или Facebook, когато някой споделя статия. Не е трудно да се каже, че сайтът е бутафория, но може да е трудно да се противопоставите на непроверени твърдения и факти, когато някой ви казва това, което искате да чуете.

Въпреки че Herald е оформен така, че да прилича на реална журналистика, такава по същество липсва. Някои статии на видно място показват неконтекстни цитати, които проверяващите фактите определят като подвеждащи. Садлър призна, че Facebook е маркирал някои от рекламите на America First Action въз основа на това, което тя определя като „фалшиви проверки на фактите“. Профилът на сайта в Twitter е спрян, макар че нито Садлър, нито говорителят на Twitter Inc. обясняват защо.

Въпреки че този вид имитация на репортажи и журналистически статии е пряко свързано с изборите през ноември, това също така е и резултат от това как технологичната индустрия промени начина, по който хората получават новини. Икономиката на дигиталната журналистика постави под силен натиск традиционните издатели, особено тези, които покриват местни проблеми.

Т. нар. партизански организации са все по-нетърпеливи да стъпят на тяхно място. Левичарската организация за дигитална стратегия Acronym стартира няколко новинарски уебсайта, фокусирани върху местни новини, а скорошно разследване на New York Times подробно описа мрежа от над 1000 уебсайта, където консервативни политически групи и корпоративни фирми за връзки с обществеността могат да платят, за да диктуват новините.

Независимо дали Herald ще оцелее много след ноември, изглежда, че моделът му за преопаковане на политически послания като истинска независима журналистика ще оживее. "Има голяма празнота", казва Пени Муза Абърнати, професор по журналистика и икономика на цифровите медии в Университета на Северна Каролина. "И това, което прави празнотата, е да ви насочи към социалните медии”, казва още тя.

По статията работи: Бойчо Попов