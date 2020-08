Microsoft замразява временно преговорите за TikTok

Снимка: visuals on Unsplash

Американският технологичен концерн Microsoft Corp. е сложил на пауза преговорите за закупуването на американските операции на приложението за видео споделяне TikTok, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в петък, че се противопоставя на сделката, пише The Wall Street Journal, като се позовава на източници, запознати с въпроса.



Изявленията на президента подтикнаха TikTok да направи допълнителни отстъпки, включително да се съгласи да добави до 10 000 работни места в САЩ през следващите три години, но не е ясно дали те ще променят позицията на Тръмп, казва един от източниците. Основателят на компанията майка на TikTok Bytedance Ltd., Джан Йемин, също така се е съгласил да продаде своя дял като част от каквато и да е сделка, пояснява източникът.



Джан би запазил миноритарен дял в рамките на сделката, която се е обсъждала преди последните коментари на Тръмп.



Софтуерният гигант беше в напреднали разговори с Bytedance за сделка, която според двете компании би постигнала целта на Белия дом за популярното приложение, което да бъде закупено от американска компания, казват източници.



Тези планове бяха прекъснати, когато Тръмп каза на репортери на Air Force One, че предпочита да забрани приложението и няма да подкрепи продажбата. Преди коментарите на Тръмп двете страни вярваха, че до понеделник може да се стигне до широко споразумение, твърдят източници.

Компаниите са били изненадани т коментарите на президента, казва човек, запознат с въпроса. Друг заявява, че Белият дом е участвал в дискусиите от седмици и е изяснил от самото начало, че желаният резултат е TikTok да бъде „американска собственост“.В изявление от събота говорител на Белия дом пояснява: „Администрацията има много сериозни опасения относно националната сигурност по отношение на TikTok. Продължаваме да оценяваме бъдещите действия”.Не се смята, че преговорите за сделката са “мъртви”, а някои мениджъри се надяват, че Тръмп ще промени решението си и ще позволи на сделката да продължи в този вид, в който трансакцията е структурирана по начина, по който той иска, казва източник на медията.Двете компании се опитват да изяснят какво мисли Белият дом и дали планира отделно действие, което би затруднило дейността на TikTok в САЩ, казаха хората.По-рано през уикенда Тръмп каза, че предпочита изцяло да забрани приложението."Що се отнася до TikTok, ние ги забраняваме от Съединените щати", каза той. "Е, аз имам това правомощие”.Смесените сигнали отразяват дълбоките разделения в администрацията на Белия дом за подходящия ход на действията, коментират запознати със случващото се източници. Счита се, че министърът на финансите Стивън Манучин и държавният секретар Майк Помпео предпочитат продажбата на TikTok на Microsoft, поясняват източници.Адвокатът на Белия дом Пат Циполон и Матю Потингър, заместник-съветникът на президента по националната сигурност, са участвали в опитите за сключване на споразумението, заявиха служители на Белия дом.Сред опасенията е и възможната обществена реакция, ако администрацията принуди силно популярното приложение, известно с видеоклиповете с танци и синхронизиране на устни, да изчезне от телефоните на милиони тийнейджъри.По време на среща в петък сутринта служители на Министерството на финансите за заявили пред комисията по чуждестранни инвестиции в САЩ, че сделка с Microsoft е неизбежна, твърдят хора, запознати с въпроса.Други от Белия дом, най-вече търговският съветник Питър Наваро, са призовали Тръмп да предприеме по-твърда линия срещу TikTok.Наваро не коментира темата пред медията. По-рано той каза, че не вярва, че разрешението на TikTok да бъде продадено на американска компания ще реши проблемите на националната сигурност в момента.Американски представители изразяват опасения, че TikTok може да предаде данните, които събира от американците, на авторитарното правителство на Китай. TikTok твърди, че никога няма да го направи. Длъжностни лица също така се притесняват, че приложението може да се използва за разпространение на китайска пропаганда и че модераторите на платформата цензурират съдържанието, за да умилостивят Пекин. Компанията заяви, че все по-често адаптира политиките си за съдържание, за да бъде съобразена тя с местните пазари, където работи, включително САЩ, и че Пекин не диктува политиките за това.Покерът с високи залози заплашва да разтърси амбициозния план на Microsoft, който иска да конкурира Facebook на пазара на социалните медии. Софтуерният гигант първоначално планираше да остави TikTok да работи независимо, казва източник - по начин, по който процедира с LinkedIn, откакто придоби тази компания за повече от 26 млрд. долара през 2016 г.TikTok твърди, че има 100 милиона потребители в САЩ. Тя все още не е печеливша, тъй като през последните години е похарчила много за придобиване на потребители, но вътрешнофирмено компанията очаква, че ще има приходи от 1 милиард долара през тази година и 6 милиарда долара през следващата година, казва човек, запознат с въпроса. В момента компанията има около 1500 служители в САЩ.

