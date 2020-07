Най-големите канадски банки също бойкотират Facebook

Снимка: Johannes Berg/Bloomberg

Най-големите канадски банки потвърдиха, че се присъединяват към разрастващия се бойкот на Facebook, който започна от американска група за защита на гражданските права, искаща да окаже натиск върху най-голямата социална мрежа в света, която да предприеме по-сериозни действия за блокиране на речта на омразата, предава Ройтерс.

Над 400 марки оттеглиха рекламите си от Facebook в отговор на кампанията „Stop Hate for Profit”, която започна след смъртта на Джордж Флойд при ареста му в Минеаполис на 25 май.

Канадските банки Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, National Bank of Canada и Canadian Imperial Bank of Commerce заявиха, че през юли ще спрат рекламите си в платформите на Facebook.

Desjardins Group, най-голямата канадска федерация на кредитните съюзи, посочи в уебсайта си, че ще спре временно рекламите си във Facebook и Instagram за месец, „като изключим всички по-специални ситуации, при които трябва да обсъдим въпроса с нашите членове или клиенти“.

Facebook не остана безучастен предвид голямата кампания и блокира 250 организации от основната си платформа и от Instagram за нарушения, обяви говорител на компанията. Инвестициите на компанията в изкуствен интелект означават, че тя намира близо 90% от речта на омразата, срещу която предприема действия, още преди потребителите да сигнализират, посочва още той.

BMO заяви, че продължава диалога си с Facebook във връзка с промените, които могат да се вземат в платформите, за да се намали разпространението на реч на омразата“.

По статията работи: Елена Кирилова