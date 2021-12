Приложението Live Studio на TikTok нарушава лицензионна политика?

Live Studio, новото приложение за стрийминг на живо на TikTok за операционната система Windows, използва софтуерен код от безплатната програма за излъчване на живо Open Broadcaster Software (OBS). Обикновено това не би представлявало проблем, когато е направено правилно, тъй като OBS е система с отворен код, но се предполага, че TikTok не е спазил изискванията за лицензиране на OBS, предава Protocol.

Ситуацията се заплете в Twitter, след като потребител публикува скрийншоти на онова, което изглежда е кодът на Live Studio. Програмистът, който първоначално е направил скрийншота, твърди, че приложението „е незаконно разклонение на OBS“ и също така твърди, че TikTok е използвал OBS и след това е поставил свой собствен потребителски интерфейс върху него.

Както посочва друг потребител, ако TikTok наистина използва кода на OBS, платформата е длъжна да направи изходния код публично достъпен в съответствие с GNU General Public License (GPL), версия 2. Ако TikTok не направи това, OBS може да предприеме правни действия срещу платформата.

По-късно Бен Торел, бизнес разработчик на OBS, отговори на този туит, съгласявайки се с написаното, но отбелязвайки още, че OBS е отворена за сътрудничество с TikTok: „Имаме ангажимент да се справяме добросъвестно с нарушенията на GPL и в случая с TikTok/ByteDance бихме се радвали да имаме приятелски работни отношения с тях, стига да спазват лиценза“.

