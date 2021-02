Спорната алтернатива на Twitter Parler уволни шефа си

Снимка: Bloomberg LP

Главният изпълнителен директор на спорната компания за социални медии Parler Джон Матце трябва да си тръгне.

Споделяйки в LinkedIn статия на Fox Business, която по-рано съобщи за решението, Матце казва, че „това не е сбогом". Профилът му сега го описва като основател и разработчик на iOS услуги. Представители на Parler не са коментирали темата пред Bloomberg.

„На 29 януари 2021 г. Съветът на директорите реши да прекрати незабавно моята позиция като главен изпълнителен директор на Parler. Не участвах в това решение ”, казва Матце в бележка до служителите на компанията.

През последните месеци той е срещал непрекъснато противопоставяне спрямо корпоративната си визия и възгледа си за свободата на изразяване.

Компанията придоби популярност като платформа за консерваторите, бягащи от по-строги правила за съдържанието на Facebook Inc. и Twitter Inc. Но поради ролята на потребителите ѝ в планирането на щурма на Капитолия в САЩ през януари, Google и Apple Inc. премахнаха Parler от своите магазини за приложения, докато Amazon.com Inc. изтегли поддръжката за хостинг в облака, което означава, че сайтът е офлайн през последните няколко седмици.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева