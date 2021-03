Технологичните лидери - новите тютюневи барони?

Главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зъкърбърг. Снимка: Bloomberg LP

Американските законодатели обвиниха големите технологични компании за редица обществени проблеми в четвъртък, подчертавайки пред техните главни изпълнителни директори липсата на отчетност и нуждата от законодателство, което да отслаби защитния щит, който се ползва от онлайн платформите.

По време на разгорещено изслушване, продължило повече от пет часа, главните изпълнителни директори на Facebook Inc., Twitter Inc. и Google на Alphabet Inc. бяха обвинени за лошото управление на платформите за социални медии, които сеят политически разногласия, разпространяват дезинформация за Covid-19 и създават опасна среда за децата.

„Самият бизнес модел се превърна в проблем“, заяви Франк Палоун, председател на Комисията по енергетика и търговия, демократ от Ню Джърси. Кати Макморис Роджърс, най-висшият представител на републиканците в комисията, също бе рязка пред изпълнителните директори: „Вашите платформи са най-големият ми страх като родител“.

Главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на Twitter Джак Дорси и Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Alphabet Inc., която притежава Google и YouTube, защитиха предимствата на своите продукти и заявиха, че вредното съдържание не е печелившо, тъй като прави услугите им по-малко привлекателни.

Голяма част от изслушването се фокусираше пряко или непряко върху раздел 230 от Закона за почтеност в комуникациите, който дава на компании като Facebook имунитет от отговорност за съдържание, публикувано от потребителите, но също така дава на платформите широка свобода за премахване на това съдържание.

И демократите, и републиканците са загрижени, че Раздел 230 предоставя на големите технологични компании твърде много свобода да решат каква информация да видят американците, въпреки че партиите имат различни опасения.

Много републиканци смятат, че платформите за социални медии премахват твърде много съдържание, докато демократите считат точно обратното - че не премахват достатъчно и позволяват разпространението на вредно съдържание.

Към днешна дата тези различия попречиха на постигането на консенсус за това как да се промени раздел 230 и нито един законопроект не успя да спечели подкрепа в Капитолия. Facebook публично подкрепя интернет разпоредбите от месеци, тъй като се сблъсква със засилен контрол за предполагаеми нарушения на антитръстовото законодателство и своите практики за модериране на съдържанието.

„Тази комисия направи нещо наистина рядко във Вашингтон в момента: тя обедини демократите и републиканците“, заяви Анджи Крейг (демократ от Минесота). „На вашата индустрия не може да се вярва, че ще се саморегулира“.

Основен акцент, особено сред републиканците, бяха въпросите за въздействието на социалните медии върху децата, което предполага, че този проблем може да се превърне в ключа за евентуална законодателна сделка.

Републиканецът Бил Джонсън от Охайо оприличи изпълнителните директори на големите технологични компании на тези на големите тютюневи компании, като посочи ефектите, които кибертормозът, екстремизмът и пристрастяването към екрана имат върху децата.

„Big Tech по същество дават на нашите деца запалена цигара и се надяват те да останат закачени за тези цигари за цял живот“, каза Джонсън. „Има много самодоволство сред вас. Има някаква атмосфера на недосегаемост във вашия отговор на много [трудни] въпроси, които сме ви задавали“, добави още той.

Зукърбърг отхвърли идеята, че социалните медии могат да бъдат вредни за децата.

„Изследвания показват, че използването на социални приложения за свързване с други хора може да имат ползи за здравето“, каза той, въпреки че призна, че Facebook вътрешнофирмено проучва такива въпроси.

Той каза още, че компанията „рано е обмислила“ версия на своя продукт на Instagram за деца под 13 години. Тази нова услуга потенциално ще се присъедини към YouTube, която управлява YouTube Kids, при създаването на платформи, насочени към младите потребители.

Сред другите теми по време на повече от петчасовото изслушване бяха такива, вариращи от бунта в Капитолия в САЩ до докладите за корпоративното разнообразие, но темата, която се появяваше отново и отново, беше дали интернет гигантите правят достатъчно, за да защитят децата от вредните ефекти на своите услуги върху тяхното психическо здраве и поверителност.

Лидерът на Twitter Джак Дорси

Услугите на социалните медии, насочени към деца и тийнейджъри, привлякоха вниманието и на Федералната търговска комисия, която глоби някои компании за нарушаване на законите за поверителност на децата. През 2019 г. YouTube се съгласи да плати рекордните 170 милиона долара глоба за това, че не е получил съгласието на родителите при събирането на данни за деца под 13-годишна възраст. FTC е разговаряла и с Facebook, след като бе разкрито, че бъг позволява на някои деца да чатят с хора, които не са одобрени от родителите им.

Кати Кастор, демократ от Флорида, попита Пичай и Зукърбърг колко пари генерират техните компании от приходите от реклама, показвани на деца.

Пичай отвърдна, че децата нямат право да използват повечето продукти на Google. Когато Зукърбърг отговори на Кастор по подобен начин, депутатът прекъсна изпълнителния директор.

„Всеки родител знае, че в Instagram има деца под 13-годишна възраст“, каза тя. „Проблемът е, че го знаете, и знаете, че мозъкът и социалното развитие на нашите деца все още се развиват в ранна възраст“.

Кастор обеща да засили законодателството за защита на децата онлайн. През миналата година тя внесе законопроект, който ще укрепи Закона за защита на неприкосновеността на личния живот на децата в интернет, за да принуди компаниите да получат съгласие от хора под 18-годишна възраст, преди да събират или споделят личната им информация.

