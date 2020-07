TikTok обмисля промяна в корпоративната структура, за да се дистанцира от Китай

Снимка: Bloomberg L.P.

ByteDance Ltd. обмисля промяна на корпоративната структура на популярното си приложение за кратки видеа TikTok, тъй като попада под все по-голяма критика на най-големите пазари заради своите китайски връзки, пише Wall Street Journal.

Висшки мениджъри обсъждат редица опции. като създаване на нов управителен съвет за TikTok или създаване на централа за приложението извън Китай, за да се дистанцира работата на приложението от Китай, каза източник, запознат със случващото се в компанията.



TikTok, който постигна световна слава през последните две години благодарение на своите видеа със закачливи танци и клипове със синхронизиране на речта, е собственост на базираната в Пекин ByteDance, един от най-ценните стартъпи в света. ByteDance, чиито второстепенни акции оцениха компанията на 150 милиарда долара през последните седмици, разчита на големи инвеститори в САЩ, като Coatue Management и Sequoia Capital.

Набиращата скорост услуга за споделяне на кратки видеа TikTok е премахнала над 49 милиона видеоклипа заради нарушения на правилата за съдържанието само за шест месеца, става ясно от последния доклад на компанията за прозрачност, публикуван в четвъртък.

Приложението отчита скок в изтеглянията, тъй като коронавирусът държеше милиони хора затворени в домовете си. Около 315 милиона потребители са изтеглили TikTok през първото тримесечие на годината, най-много за което и да е приложение за едно тримесечие, според изследователската фирма Sensor Tower, като общият брой на изтеглянията е над 2,2 милиарда за целия свят.

Но с увеличаването на популярността на TikTok се засилва и регулаторният натиск върху приложението.

Длъжностни лица в няколко страни изразиха опасения от големия обем от потребителски данни, които TikTok събира, като някои спекулират, че ByteDance може да бъде принуден да го споделя с китайското правителство. TikTok многократно е отричал да получава заявки от китайското правителство за потребителски данни и заяви, че няма да им отговори, ако бъде поискан.

Щатските и отбранителните служби на САЩ вече забраняват на служителите да изтеглят TikTok на служебни устройства. Във вторник държавният секретар Майк Помпео намекна за възможна забрана на TikTok и други китайски приложения по време на интервю за Fox News.

В Австралия председателят на законодателна комисия, която разглежда чуждестранна намеса чрез социалните медии, спомена TikTok сред платформите, които може да бъдат призовани да дадат показания.

„Необходимо е наистина ясно разбиране от платформите за техния подход към поверителността и техния подход към модериране на съдържанието. Това е една от целите на това разследване“, заяви в понеделник Джени Макалистър, председател на комисията, пред австралийска радиостанция.

Правителството в Индия, един от най-големите пазари на TikTok, забрани приложението заради опасения за киберсигурност след жестоки сблъсъци по спорната граница с Пакистан.

Наскоро TikTok изненада наблюдателите, като реагира по-силно от западните технологични компании на налагането от страна на Пекин на интернет контрола в Хонконг. Докато Twitter Inc., Facebook Inc. и Google на Alphabet Inc. заявиха, че ще спрат да отговарят на искания за предоставяне на данни от полицията в Хонконг, TikTok се изтегли изцяло от града - ход, който някои описват като част от усилията за дистанциране на приложението от Китай.

Дискусиите на ByteDance за промяна на начина на управление на TikTok все още са в начален стадий, но създаването на независим управителен съвет на TikTok би позволило известна степен на автономия от компанията майка, твърди източник, запознат с мисленето на фирмата.



TikTok също така обмисляше да открие нова глобална централа още през декември, съобщи в. Wall Street Journal по това време. Сингапур, Лондон и Дъблин са считани за възможни дестинации. Последните събития ускориха тези планове, казва източникът.

