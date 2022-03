Nintendo отлага премиерата на новата "Zelda" за 2023 г.

Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Цената на акциите на Nintendo се понижи с 6% по време на търговията в Токио, след като базираната в Киото гейминг компания заяви, че отлага премиерата на дългогочаваното продължение на „Legend of Zelda: Breath of the Wild” за лятото на 2023 г. Първоначалният план беше премиерата на играта да е тази година, предава Ройтерс.

Акциите поевтиняват, след като стойността им нарасна с 25% от началото на годината до края на борсовия ден във вторник, след като компанията се отърси от опасенията, че продажбите на конзолата Switch може да са достигнали пика си след обновяването на хардуера през октомври и след пускането на добре приетата игра „Pokemon” през януари.

„За да направим изживяването от играта нещо специално, целият ни екип от разработчици продължава работа, така че молим да изчакате още малко“, коментира продуцентът на серията игри Zelda Ейджи Аонума във видео, публикувано в Twitter.

Оригиналното заглавие „Breath of the Wild” също беше забавено. То се появи на пазара през 2017 г. и продаде над 25 млн. бройки.

Nintendo се подготвя да пусне все още неозаглавеното продължение на Zelda в една индустрия, която наскоро беше зарадвана от премиерата наприключенските игри „Elder Ring“ на Kadokawa и Bandai Namco и „Horizon Forbidden West” от Sony.

Въпреки забавянето на Zelda Nintendo има добър списък от игри за 2022 г., включително „Splatoon 3”, която ще излезе през лятото, както и още две заглавия, свързани с Pokemon, които се очакват по-късно през годината.

„Ако има година, в която Nintendo може да си позволи да забави Zelda, това е тя“, коментира Серкан Тото, основател на консултантската компания Kantan Games

Разработените от вътрешния екип игри донесоха 84% от софтуерните приходи от продажби на Nintendo за третото тримесечие, което завърши през декември.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Десислава Попова