Разходите за мобилни игри и приложения ще скочат с 25% през 2020 г.

Снимка: Justin Chin/Bloomberg

Разходите за мобилни игри и приложения ще се увеличат с 25% до 112 млрд. долара през 2020 г., сочи прогноза на компанията за пазарни проучвания App Annie, цитирана от VentureBeat.

Това показва, че големи компании, брандове и разработчици на игри ще трябва да се фокусират върху мобилните приложения, за да си осигурят бъдещ растеж.

Не е изненада, че мобилните услуги нараснаха толкова много в рамките на една година, в която Covid-19 се появи и трансформира живота ни.

В разгара на пандемията нашето мобилно потребление е нараснало значително и е ускорило насочването към мобилни услуги с две до три години, твърди Амир Годрати, който е директор в App Annie. Докладът на компанията подсказва за добри резултати и за декември, но App Annie вероятно ще ревизира прогнозата си, когато месецът приключи.

Скокове е имало както в приложенията за iOS, така и при тези за конкурентната мобилна операционна система Android. Въпреки че 65 цента от всеки похарчен долар са отишли в iOS, разходите в Google Play ще нараснат с близо 30% през 2020 г.

В гейминга на преден план излязоха успехите на Among Us, My Talking Tom Friends, Roblox и Call of Duty: Mobile. My Talking Tom Friends е една от новите игри, които успяха да влязат в топ 10 класациите. Roblox също успя да се нареди сред десетте топ приложения по потребителски разходи през 2020 г. Call of Duty: Mobile премина границата от близо 1 млрд. часа на телефони с Android в пиковия месец от първата си година (октомври).

Една от изненадите беше, че Pokemon Go показа, че е устойчива на случващото се, въпреки че изисква хората да ходят на различни места и да се срещат помежду си. Блокадите принудиха разработчика Niantic да направи известни промени, така че играта да може да се играе и от дистанция. Това ѝ помогна да запази високите си позиции в класациите, твърди Годрати.

Когато нещата се успокоят, а ваксините до голяма степен бъдат доставени и животът се върне към „нормалното“, вероятно ще станем свидетели на спад при мобилните игри, допълва той. Но до този момент това не се е случило.

Основните пазари, които подкрепиха растежа на iOS, са Съединените щати, Япония и Обединеното кралство. В миналото това бяха САЩ, Китай и Япония. При Google Play на преден план излизат САЩ, Южна Корея и Германия.

По статията работи: Елена Кирилова