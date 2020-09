Shell Research: Изкуственият интелект ще бъде ключов елемент

Снимка: Pixabay

„Изкуственият интелект ще бъде ключов, диференциращ елемент през следващите десетилетия. Той ни помага да изпреварваме конкуренцията. В Shell имаме проактивно техническо решение за мониторинг, задвижвано от изкуствен интелект. Това решение интегрира процеси и технологии, за да ни помогне да открием малките проблеми и да ги отстраним навреме. Така свеждаме до минимум рисковете около нашите операции”. Това заяви дигиталният продуктов мениджър за нови енергии и нововъзникващи дигитални технологии в Shell Research Фреди Дарбишър.



По думите му изкуственият интелект формира бъдеща енергийна система, която е от полза и за околната среда.



„Например технологията за улавяне и съхранение на въглерод, която е ключов лост за постигане на нашите амбиции по отношение на въглерода и намаляването на въглеродния диоксид“, заяви още Дарбишър.



Той е един от участниците в първото онлайн издание на конференцията Tech of Tomorrow на Investor.bg, която ще се проведе на 30 септември, от 14:15 часа и ще се излъчи на живо на сайта и в социалните мрежи на медията.



В първото от трите онлайн издания на събитието, което е комбинация от телевизионен и онлайн формат, експерти от водещи компании у нас и Европа ще коментират още защо дигитализацията вече не е допълнителния опция за различни видове бизнес, а необходимост; как банкирането в реално време става все по-важно; защо технологиите ще определят бизнес модела и как роботизацията променя цели сектори.



В студиото на Tech of Tomorrow на 30 септември освен Фреди Дарбишър ще бъдат инж. Калоян Георгиев, aрхитект IoT решения, Schneider Electric Bulgaria, Цветомир Досков, CEO, Sirma BC, Стефан Коларов, oперативен директор на eMAG Bulgaria и Лучиан Диакону, мениджър за развитие на продажбите в Universal Robots A/S, Румъния и България.



За да проследите интересните дискусии и да получите повече информация за темите и участниците в Tech of Tomorrow, може да се регистрирате безплатно на сайта.



Модератор на първата онлайн дискусия ще бъде главният редактор на Investor.bg и автор и водещ на технологичното предаване UpDate по Bloomberg TV Bulgaria Бойчо Попов.



Oнлайн изданията на Tech of Tomorrow се провеждат с подкрепата на Allterco Robotics, Shell, Schneider Electric Bulgaria, Sirma, eMAG, Telelink Business Services, Atos, Select Asset Management, Industrial Holding Bulgaria.



Медийни партньори са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Money.bg, „Мениджър“, Kaldata.bg, Hicomm.bg, Webcafe.bg, Dev.bg и Tech Tips Media.