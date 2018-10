Съоснователят на Microsoft Пол Алън почина на 65 години

Съоснователят на Microsoft Пол Алън почина на 65-годишна възраст след битка с нехочкинов лимфом - най-честата малигнена хемопатия. Това съобщи неговата инвестиционна компания Vulcan Ventures на своя уебсайт.

Алън основава през 1975 г. заедно с приятеля си от детството Бил Гейтс софтуерната компания Microsoft. През 1983 г. той я напуска и основава това инвестиционно дружество с централа в Сиатъл.

Още тогава лекарите са го диагностицирали с рак на лимфните възли. Алън победи рака няколко пъти, за последно това се случи преди девет години, но остана в лошо здраве. Неотдавна той съобщи, че отново се лекува за рак на лимфома.

„Брат ми беше забележителен човек на всяко едно ниво", казва сестрата на Пол Джоди Алън. „Докато повечето познаваха Пол Алън като технолог и филантроп, той беше любим брат и чичо за нас и специален приятел". Милиони хора са били докосвани от щедростта на Алън и упоритостта му да работи за по-добър свят, пояснява председателят на Надзорния съвет на Volcan Бил Хилф в съобщението до пресата.

Бил Гейтс заяви в декларация, че е скърби за един от най-старите и най-скъпите си приятели и че "персоналният компютър нямаше да съществува без него", отбелязва AP. “Смъртта на един от най-старите и най-скъпи приятели разби сърцето ми. От училищните години до създаването на Microsoft и съвместните благотворителни проекти - Пол Алън беше истински партньор. Без него днес нямаше да съществуват персоналните компютри. Заслужаваше много повече време. Ще ни липсва ужасно”, пише Гейтс.

Ръководителят на компанията Сатя Надела обяви в първата си реакция на новината за смъртта на Алън, че е научил много от съоснователя на компанията. Алън създаде „по своя спокоен и последователен начин магически продукти и изживявания, и така променяше света".

Алън, роден в Сиатъл, и Гейтс са приятели от детството. През 1972 г. в гимназията двамата стартират Traf-o-Data, софтуерна компания, която проследява и анализира модели на трафика. Когато Гейтс отива в Харвард, Алън остава в щата и отива във Вашингтонския щатски университет, макар че в крайна сметка отпада от него.

Именно Алън предлага двамата да работят заедно, за да направят BASIC - езиков преводач за тогавашния авангарден микрокомпютър Altair 8800, който стана първият продукт на Microsoft. Името "Micro-Soft" за тяхното съвместно предприятие отново е идея на Алън.

It is with deep sadness that we announce the death of @PaulGAllen, our founder and noted technologist, philanthropist, community builder, conservationist, musician and supporter of the arts. All of us who worked with Paul feel an inexpressible loss today. https://t.co/OMLZ7ivvSD pic.twitter.com/Bfa8kK6Q8e