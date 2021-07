Tencent купи британски разработчик на игри

Снимка: Bloomberg LP

Китайският технологичен гигант Tencent разширява бизнеса си с игри с придобиването на британския разработчик на видеоигри Sumo Group. Tencent обяви, че компанията с 13 офиса в пет държави ще бъде придобита за 919 милиона паунда (1,5 милиарда евро), предава Bloomberg.

Китайците не са непознати за Sumo и наскоро вече бяха вторият по големина акционер с 8,75 процента. Покупната цена съответства на допълнителна премия от 43 процента върху последната цена на затваряне на акциите на Sumo, която разработва игри за персонални компютри, мобилни телефони и конзоли и се прочу преди всичко със снукъра и състезателните игри.

Tencent е най-големият доставчик на видеоигри в света пред Sony и има дял в компаниите, които пуснаха популярните видеоигри Fortnite и League of Legends - Riot Games и Epic Games Inc. Компанията заяви, че планира да използва по-голяма част от своите допълнителни печалби през тази година за облачни услуги, игри и видео съдържание, за да отблъсне конкуренцията от страна на ByteDance Ltd. и нарастващия контрол от Пекин.

Акциите на Sumo поскъпнаха с 42% до 509 пенса за брой в началото на сесията в Лондон, след като по-рано ръстът достигна цели 45%, което е най-високото еднодневно повишение.

Sumo създава игри за други издатели, включително за услугата Arcade на Apple Inc. Други клиенти и партньори са Xbox Game Studios, Electronic Arts Inc., Activision Blizzard Inc. и Ubisoft Entertainment SA, става ясно от информация в уебсайта.

„Бизнесът ще се възползва от широката екосистема за видеоигри на Tencent, доказаната експертиза в индустрията и нейните стратегически ресурси, които ще помогнат за осигуряването и укрепването на стремежите и дългосрочния успех на Sumo“, заяви Ян Ливингстоун, неизпълнителен председател на компанията.

Сделката между Tencent и Sumo следва продажбата на едно от най-старите британски студиа за игри, Codemasters, което Electronic Arts купи за 1,2 милиарда долара през декември, надделявайки над конкурентната оферта на Take-Two Interactive Software Inc.

