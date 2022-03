Руски и беларуски хакери са организирали фишинг атаки в Украйна

През последните седмици са налице акции на добре познати на правоприлагащите органи руски хакери, включително на групата FancyBear, които извършват шпионаж, фишинг кампании и други атаки, насочени към Украйна и нейните европейски съюзници, твърди Google на Alphabet, цитирана от Ройтерс.

Подразделението на Google за анализ на заплахите, което се фокусира върху разбиването на хакерски групи и отправянето на предупреждения за тях към потребителите, заяви в публикация в блога си в понеделник, че през последните две седмици руското хакерско звено FancyBear, известно също като APT28, е изпращало фишинг имейли на украинската медийна компания UkrNet.

Русия отрича да използва хакери, за да преследва враговете си. Целта на фишинг съобщенията е да се открадне информация за влизане в акаунти на потребителите, за да могат хакерите да проникнат в компютрите и онлайн акаунтите на мишената. Google не съобщава дали някоя от атаките е била успешна.

Ghostwriter/UNC1151, който Google описва като беларуски участник в заплахата, се е опитвал да открадне идентификационни данни за акаунти чрез фишинг атаки на полски и украински правителствени и военни организации.

През миналия месец украински служители по киберсигурност заявиха, че хакери от съседна Беларус са атакували частните имейл адреси на украински военнослужещи "и свързани с тях лица".

Google също така заяви, че Mustang Panda или Temp.Hex, който компанията описа като базиран в Китай хакер, е изпращал прикачени файлове с вируси до „европейски структури" с имена на файлове като Situation at the EU borders with Ukraine.zip.

Google описва това усилие като отклонение от стандартния фокус на Mustang Panda върху обекти от Югоизточна Азия.

След като Русия нахлу в Украйна през миналия месец, руски и украински хакери си разменят онлайн атаки, като например сриване на правителствени уебсайтове. Украйна публично призова своята хакерска общност да помогне за защитата на инфраструктурата и да провежда мисии по кибершпионаж срещу руските войски.

Руската инвазия в Украйна е най-голямата атака срещу европейска държава от Втората световна война насам. Русия нарича действията си в Украйна „специална операция", която според нея няма за цел да окупира територия, а да унищожи военния потенциал на южната си съседка и да залови онези, които смята за опасни националисти.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова