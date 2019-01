МОН предлага IT фирмите да влязат в училищата

Снимка: Pixabay

IT бизнесът да влезе в училищата. Tова предлагат от Министерството на образованието (МОН) като мярка за модернизиране на образованието.

Общо 17 Национални програми за развитие на образованието са предвидени за 2019 г., като за тях ще бъдат отпуснати близо 76 млн. лева от държавния бюджет. От тях четири са изцяло нови.

Още по темата Технологиите създават повече работни места, отколкото унищожават, твърди учен



Сред новите програми е и "IT фирми в училище и учители в IT фирми". Тя е с общ бюджет от 1 млн. лв. и е част от мерките за засилване на дигиталното обучение в българското училище и връзката с пазара на труда. Нов момент е, че и преподавателите ще имат възможност за стаж в IT компания.

С 3,2 млн. лв. пък ще се увеличи бюджетът по програмата за подготовка и за провеждане на ученическите олимпиади и състезания. В подготовката на учениците вече ще могат да се включват представители на университетите и БАН. Ще се финансира и ново национално състезание по финансова математика.

По статията работиха: Ралица Пейчева, редактор Виктория Тошкова