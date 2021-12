Китай слива производители и създава нов гигант в редкоземните метали

Снимка: Bloomberg LP

Китай създава нов гигант в индустрията на редкоземните метали, като слива някои ключови производители. Това ще засили контрола на страната върху глобалната индустрия, в която доминира от десетилетия.

Групата е формирана чрез сливане на редкоземни звена на държавни компании, включително China Minmetals Corp., Aluminium Corp. of China и Ganzhou Rare Earth Group Co., според борсова документация от China Minmetals Rare Earth Co., съобщава Bloomberg.

Новото предприятие - China Rare-Earths Group, ще ускори разработването на мини на юг, съобщава държавната телевизия CCTV.

Bloomberg News съобщи през септември, че Китай планира да създаде два гиганта - единият в северната част на страната, а другият на юг, като всеки се фокусира върху различна подгрупа материали.

Китай контролира по-голямата част от световния добив на редкоземни елементи, широка група от 17 елемента, които се използват във всичко - от смартфони до бойни самолети, и има задушаваща власт над обработката.

Този ход има за цел по-добро разпределение на ресурсите, реализиране на зелено развитие и надграждане на дълбоката обработка на сектора на редкоземните елементи, според CCTV.

Държавната комисия за надзор и администрация на активите ще притежава 31,21% дял в новата група, а Chinalco, China Minmetals и Ganzhou Rare Earth Group ще притежават по 20,33%, казва се в съобщението.

Акциите на China Minmetals Rare Earth поскъпват с 8,5% в Шънджън, а на Aluminium Corp. of China Ltd. – с повече от 5% в Шанхай.

Доминацията на Китай в сектора предизвиква нарастваща загриженост. Редкоземните материали бяха поставени в светлината на прожекторите през 2019 г., когато Китай разгледа експортния контрол като част от търговската си война със САЩ, които разчитат на страната за 80% от своя внос.

Въпреки че в крайна сметка не бяха въведени никакви ограничения, това подчертава рисковете от зависимост от една страна и предизвика редица съобщения от западните икономики, обещаващи да засилят своята независимост от редките земи.

Последният кръг от консолидация следва усилията за преструктуриране на Пекин, който създаде шест лицензирани групи през 2016 г. Правителството също контролира производството, като предоставя годишни квоти на фирмите. Обемът тази година е определен на 168 хил. тона.

Цените на редкоземните елементи се повишиха тази година, тъй като търсенето изпреварва предлагането, а недостигът на електроенергия изостря смущенията. Поскъпването на суровините допълнително увеличава производствените разходи.

