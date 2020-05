Мрачните времена за въглищата стават още по-мрачни

Снимка: Bloomberg

В епохата на залез на въгледобивната индустрия 2017 г. и 2018 г. се оказаха доста добри откъм финансово отношение за представителите на този бизнес. Но вместо да запазят парите за трудни времена, компаниите изразходиха милиарди долари за изплащане на дивиденти и обратно изкупуване на акции, за да подкрепят своите инвеститори, пише The Wall Street Journal.

Сега индустрията е изправена пред мрачни условия, предупреждават от Murray Energy Corp., най-големият частен производител на въглища в САЩ, която е подала молба за защита от фалит.

Търсенето на електроенергия се срива, след като пандемията от коронавирус връхлетя САЩ. Това допълнително притисна индустрията, тъй като конкуренцията в лицето на природния газ и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължава да свива дела на въглищата в производството на електроенергия в национален мащаб, като за момента той е паднал под 20% за първи път от 50 години насам, според данни на IHS Markit. Въглищата генерираха половината от електричеството в САЩ през 2008 г.

Предвижда се производството на електроенергия от въглищни централи да намалее с 20% през 2020 г. спрямо предходната година. Заводите, захранвани с евтин природен газ, ще отчетат едва 1% спад, според Администрацията за енергийна информация (EIA). ВЕИ успяха да изпреварят въглищата по дял от общия енергиен микс за първи през първото тримесечие, според Института за енергийна икономика и финансов анализ. Производството на въглища в САЩ през първото тримесечие е спаднало с 17% спрямо същия период преди година, според EIA.

Нещата изглеждаха много по-различно за въглищните централи и въгледобивната индустрия преди няколко години. Редица компании излязоха от вълната от фалити с по-чисти баланси и свежо финансиране. Изненадващото повишаване на цените на въглищата и подемът в износа осигури ръст на печалбите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също подаде ръка, като отмени ограниченията за емисии за въглищните централи, наложени по време на администрацията на Барак Обама.

Вместо да натрупват парични резерви обаче, ръководителите на въглищните компании са използвали своите средства за обратно изкупуване на акции и дивиденти, твърдят кредитните анализатори.

„Въпреки че въгледобивната промишленост генерира значителен свободен паричен поток през 2017 и 2018 г., качеството на кредитите не се подобри значимо“ за компаниите, тъй като те върнаха голяма част от парите на акционерите, пише в бележка от 26 март Бенджамин Нелсън, анализатор в Moody's Investors Service.

Четири големи производители на въглища, които се възстановиха от фалит през последните години - Peabody Energy Corp., Warrior Met Coal Inc., Arch Coal Inc. и Contura Energy Inc. - вложиха над 4 млрд. долара в дивиденти и обратно изкупуване на акции в периода от 2017-2019 г., което е с около 60% повече от техния комбиниран дългосрочен дълг в края на 2017 г.

Peabody, най-големият частен производител на въглища в света, е изразходвал около 1,65 млрд. долара само за дивиденти и обратно изкупуване на акции от началото на 2017 г.

Според кредитните анализатори, компаниите за частен капитал се притиснали въглищните дружества да обърнат повече внимание на дивидентите.

Нюйоркският хедж фонд Elliott Management, най-големият акционер в Peabody, разполага с данни относно външния натиск върху въглищните предприятия, които са били принудени да връщат пари на инвеститорите. През 2017 г. тя разкри голям дял в миннодобивния гигант BHP Group Ltd. и заяви, че компанията трябва да спре разходите за големи проекти и вместо това да се съсредоточи върху обратното изкупуване на акции.

Притисната от по-ниските цени на въглищата и отслабващото търсене, Peabody спря програмата си за дивиденти и обратно изкупуване през февруари, след като отчете загуба след данъци за 2019 г. в размер на 188 млн. долара. Тя също така назначи двама ръководители на Elliott в своя съвет.

Говорител на Peabody заяви, че компанията е изплатила дълг от 698 млн. долара и е инвестирала 753 млн. долара в капиталови разходи за периода от 2017 г. до 2019 г.

Warrior Met, чиито собственици са Apollo Global Management Inc. и GSO Capital Partners и Blackstone Group Inc., е изплатила дивиденти в размер на 1,4 млрд. долара, повече от два пъти на сегашната ѝ пазарна капитализация от около 667 млн. долара.

В сряда Warrior Met, която добива въглища, използвани в производството на стомана, отчете 40% спад на приходите за първото тримесечие, а Peabody заяви, че приходите ѝ са намалели с една трета.

Акциите на въгледобивните компании се сринаха през последната година. Ццената на книжата на Peabody и Contura е намаляла с около 90% спрямо предходната година, докато тези на Arch Coal са изтрили 70% от стойността си, а акциите на Warrior Met са поевтинели с около 60%.

Въпреки че облигациите на повечето големи миннодобивни компании са с матуритет след тази година, от 2022 г. редица компании ще се сблъскат с изтичащ падеж, като в това отношение пикът ще бъде достигнат през 2024 г., смята Чиза Вита, анализатор от S&P Global Ratings.

Помрачените нагласи на инвеститорите към въглищата заради силното замърсяване представлява заплаха за способността на индустрията да набира средства. През януари BlackRock Inc., най-големият мениджър на активи в света, заяви, че ще се оттегли от въглищата, използвани при производството на електроенергия. Други големи инвеститори заявиха, че планират да направят същото.

Спасението може да дойде от програмата на Вашингтон за стимулиране на икономиката. Националната миннодобивна асоциация поиска от Тръмп през март облекчение на редица данъци, възнаграждения и такси, плащани от въгледобивните компании.

По статията работи: Аспарух Илиев