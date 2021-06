Неуспешните преговори с Иран продължават да оскъпяват петрола*

Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на американския лек суров петрол (WTI) временно премина прага от 72 долара за барел, след като стана ясно, че преговорите между световните сили и Иран за ядрената сделка са завършили без споразумение, съобщава Bloomberg.

Към 9:30 ч. българско време американският сорт WTI се разменя за 71,67 долара за барел, което е поскъпване от над половин процент.

От своя страна фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавят 0,4% към цената си до 73,81 долара за барел.

Дипломати проведоха шести пореден кръг от срещи за иранската ядрена сделка, но все още остават значителни разминавания между страните. Това е третият път от началото на преговорите през април, когато се изпускат самоналожените крайни срокове за възстановяване на споразумението. Очакванията са съживяването на сделката да доведе до премахване на някои американски санкции срещу Иран и до увеличаване на суровия петрол на международния пазар.

В същото време избирането на консервативния духовник Ибрахим Рейзи за нов президент на Иран може да усложни диалога. Рейзи попада под санкциите на САЩ и Техеран настоява те да бъдат вдигнати, за да има напредък по преговорите.

Цената на петрола е почти с 50% нагоре тази година на фона на бързото възстановяване на някои икономики след началото на ваксинациите срещу коронавируса. Търсенето на петрол се завръща бързо, най-вече в САЩ и части от Азия. Консумацията на петрол в Китай дори надхвърли нивата отпреди пандемията, а Индия показва признаци за постепенно възстановяване от тежката втора вълна на вируса там.

„Пазарът бързо стига до виждането, че със силното възстановяване на търсенето през лятото в северното полукълбо, ще са необходими допълнителни доставки“, посочва Даниъл Хайнс, старши стратег на Australia and New Zealand Banking Group Ltd. В същото време той посочва, че с предпазливостта на ОПЕК и слабите шансове иранският петрол да се завърне скоро, пазарът изглежда ще остане относително затегнат през идните няколко месеца.

Според Абас Арагчи, водещият преговарящ от страна на Иран, един от най-сериозните въпроси, които са били обсъдени в последния кръг, е била необходимостта на Техеран от гаранции от Вашингтон, че бъдещи правителства няма да излязат от сделката – както направи Доналд Тръмп през 2018 г. – или да наложат нови санкции.

*Информацията е актуална към 9:30 ч.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова