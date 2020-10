Русия може да ограничи допълнително добива на петрол през 2021 г.

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Руските производители на суров петрол се стремят да редуцират сондажната дейност до 2021 г., тъй като пандемията от коронавирус заплашва възстановяването на петролните цени и глобалното търсене, посочва пред Bloomberg един от трите най-големи независими доставчици на петролни услуги в страната.

Производителите в Русия, които вече са намалили сондажната дейност и броя на активните сондажни обекти с не повече от една трета досега през тази година, може да извършат допълнителни съкращения с още 20% през 2021 г., споделя Виталий Докунихин, главен изпълнителен директор на Eriell за Русия.

Руската федерация предприе безпрецедентни съкращения на добива през тази година в рамките на сделката на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, известни с общото название ОПЕК+, чието изпълнение трябва да продължи до април 2022 г. Въпреки че това спомогна за укрепване на цените на петрола, пазарът отново е под натиск, тъй като коронавирусът продължава да се разпространява, застрашавайки добива на петрол навсякъде по света. Страните от ОПЕК+ също обсъждат въпроса дали да продължат с плана си за облекчаване на съкращенията от януари.

„2021 г. не изглежда твърде добра“ за доставчиците на петролни услуги в Русия, добавя Докунихин. „На фона на очакванията за потиснато търсене продължават конкретните дискусии относно намаляването на обемите на сондажната дейност", заяви още той, позовавайки се както на разговори с клиенти на Eriell, така и на дискусиите в целия бранш.

Разговорите с производителите на петрол бяха подновени след известно прекъсване през лятото, когато добивът подпомогна краткотрайното възстановяване на цените.

Разходите за добив в Русия се очаква да спаднат с 31% през тази година до 38,7 млрд. долара, според изчисления на Evercore ISI. Това би превърнала страната в третата по размер на щетите върху петролната индустрия страна след регионите на Северна Америка и Африка. Руският пазар на петролни услуги може да се свие наполовина през 2020-2021 г. в сравнение с миналата година, заяви енергийният министър Александър Новак пред списание Energy Policy.

Досега съкращенията в добива са засегнали предимно по-скъпите сондажи, както и производството на наскоро въведени в експлоатация обекти, включително в Арктика. Производителите възприемат селективен подход по отношение на изоставените полета, като намаляват сондажите само в по-малко икономически привлекателните райони. Компаниите могат да възприемат подобен подход и през следващата година, в зависимост от цените на петрола, изтъква Докунихин.

Сред ключовите клиенти на Eriell са „Газпром нефт", петролното звено на газовия гигант „Газпром", и най-големият производител на втечнен газ „Новатек". Двете компании, както и най-големите руски производители на петрол „Роснефт" и „Лукойл" отказаха да дадат коментар по темата.



Baker Hughes Co. и Schlumberger Ltd. отказаха да коментират перспективите си за руския сондажен пазар през 2021 г. Halliburton Co. и най-голямата независима руска компания за петролни услуги Eurasia Drilling Co. Ltd не отговориха на искания за коментари.

Бързо възстановяване

Енергийното министерство и производителите на петрол са уверени, че руското производство може да бъде възстановено относително бързо след отпадането на сделката. И все пак, по-слабата сондажна дейност може да забави растежа на капацитета при проекти, които Русия възприема като двигатели на бъдещия растеж.

„По-малкото сондажи сега ще доведат до намаляване на добива на най-обещаващите нови находища, които току-що са започнали да работят“, изтъква Докунихин. „Ако говорим за нови арктически полета, там забавянето може да се проточи няколко години“, предупреди още той.

Плановете за намаляване на броя на сондажите през следващата година не са финализирани, каза от своя страна Дмитрий Маринченко, старши директор във Fitch Ratings. Руските производители имат високо ниво на гъвкавост, посочи той. Ако обаче глобалното възстановяване на търсенето се забави, което би принудило ОПЕК+ да удължи сделката за съкращения в добива, руските производители може да решат да отложат планираните нови сондажи до 2022-2023 г.

За да подпомогне засегнатия сектор, министерство на енергетиката изготви план за пробиване на около 2700 недовършени сондажни проекта до април 2022 г. След изтичане на сделката тези обекти ще бъдат завършени и готови за експлоатация, помагайки за ускоряване на възстановяването на производствения капацитет на Русия.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева